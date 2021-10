Federico Rossi e Ana Mena: audio e testo di Sol Y Mar

Sol Y Mar di Federico Rossi è il titolo della prima collaborazione tra il cantautore emiliano e la star spagnola Ana Mena.

Il singolo arriva dopo il grande traguardo raggiunto da Fede con Pesche, ora Disco di Platino, e lo strepitoso successo estivo di Un bacio all’improvviso, pezzo collaborativo della cantante con Rocco Hunt.

Audio di Sol Y Mar di Federico Rossi e Ana Mena

Testo di Sol Y Mar di Federico Rossi e Ana Mena

Sol y mar

Perdonami se sono distante

se un bacio adesso è meglio di niente

e forse in fondo io volevo te solamente

tra un sacco di gente che poi se ne va

Ah, ah ah

dimmi cosa succederà

sotto l’alba di questa città

ah ah

Se la notte non passa sei quello che resta

vorrei dirti tutto di me

se la voglia non passa qui nella mia stanza

solo vorrei dirti

solo vorrei dirti che

non faccio a meno di te

non faccio a meno di te

e vorrei dirti

solo vorrei dirti che

non faccio a meno di te

non faccio a meno di te

non siamo soli ma

noi siamo sol y mar

E lo dirò agli altri

ora un po’ mi manchi

e ci odiamo a volte

e ci amiamo a tratti

dammi le parole che vorrei parlarti

lasciami del tempo per dimenticarti

Ah, ah ah

dimmi cosa succederà

sotto l’alba di questa città

ah ah

Se la notte non passa sei quello che resta

vorrei dirti tutto di me

se la voglia non passa qui nella mia stanza

solo vorrei dirti

solo vorrei dirti che

non faccio a meno di te

non faccio a meno di te

e vorrei dirti

solo vorrei dirti che

non faccio a meno di te

non faccio a meno di te

non siamo soli ma

noi siamo sol y mar

sol y mar

noi siamo sol y mar