Ultimo – Non amo: audio e testo della canzone

Ultimo è tornato. Il cantante ha pubblicato Non amo, uno dei brani del suo nuovo disco, Solo, rilasciato oggi, venerdì 22 ottobre.

Audio Non amo di Ultimo

Testo Non amo di Ultimo

Non amo chi parla troppo, ma senza arrivare al dunque

Non amo chi quando perde sorride e ti chiede il cinque

Non amo questa politica immersa nel perbenismo

Le frasi che fanno effetto tipo: “Crollo ma resisto”

Non amo le foto messe per scopi pubblicitari

Le vostre parole dolci a caratteri cubitali

Non amo la religione che avanza mentre indietreggia

Non amo chi fa la predica e nella testa bestemmia

Non amo le vostre facce, per questo non mi confondo

Non amo questa mia faccia, per questo non mi conosco

Non amo le tue divise in cui senti di essere forte

Non sei quello che hai addosso, ma quel che sogni la notte

Non amo quando mi guardi e la pelle rabbrividisce

Perché essere meno forte mi renderà un po’ più triste

Non amo chi dice: “Vinco” e il secondo dopo fallisce

Non amo chi qui sorride, ma in fondo non sa se esiste

Non amo le mani strette alla fine di una serata

Vuol dire che c’è un accordo nascosto in quello che è stata

Non amo chi c’ha il potere di alzarsi senza un richiamo

Chi a scuola prendeva dieci e diceva: “Non ho studiato”

Non amo gli inviti scritti alle feste di gente in gamba

Perché ero quello che voi tenevate sempre alla larga

Sì, quello che aveva un sogno come unica sua arma

Si, quello che tu chiamavi: “Quel tizio strano che canta”

Non amo chi si lamenta che il mondo non lo capisce

Se mentre lo dice aspetta che fuori il tempo schiarisce

Non amo le tue domande sul senso dei miei silenzi

Io parlo quando sto zitto, negli occhi nascondo i denti

Non amo quando ritorno solo e chiudo porta a chiave

Mi guardo dentro allo specchio e non so più chi sto a guardare

Non amo chi mi descrive con tre parole in due pagine

Non amo questi soldi, mi rendono solo fragile