Ultimo – Il bambino che contava le stelle: audio e testo della canzone

Ultimo è tornato. Il cantante ha pubblicato Il bambino che contava le stelle, uno dei brani dal suo nuovo disco, Solo, rilasciato venerdì 22 ottobre.

Audio di Il bambino che contava le stelle di Ultimo

Uno, due, tre

Uno, due, cento

Uno, due, tre

Uno, due, cento

Non mi piace parlare

Ma mi piace sentire

Non mi piace studiare

Ma mi piace sapere

Non mi piace l’altezza

Eppure amo volare

Ho le tasche bucate

E i sogni sono caduti qui, qui, qui

Ho sperato tanto di ottenere ciò che

Voglio

Voglio avere tutto ma non voglio tutti

Addosso

E scusa se ti parlo e sto mostrandoti le

Spalle

Ma non resisto e anche stanotte spero

Di vederle

Mi presento, sono io il bambino che

Contava le stelle

Uno, due, tre

Uno, due, cento

Non ho voglia di amare

Però vivo col cuore

Sento freddo d’estate

Sono fuoco nel mare

Non mi piace chi guarda

Ma non vole vedere

Che un sorriso ha la carta

Che sconfigge il potere

Ero in una strada e c’era un albero

Gigante

Li che mi fermavo per volare con la

Mente

Non avevo spazio dentro al cuore della

Gente

Vita che stringevo e lei stringeva le mie

Scelte

Se negli occhi ho luce è perché luce ho

Sulla pelle

Quella luce che guardavo su quando

Contavo le mie stelle

Uno, due, tre

Uno, due, cento