Ultimo – Quei ragazzi: audio e testo della canzone

Ultimo è tornato. Il cantante ha pubblicato Quei ragazzi, uno dei brani del suo nuovo disco, Solo, rilasciato oggi, venerdì 22 ottobre.

Audio Quei ragazzi di Ultimo

Testo Quei ragazzi di Ultimo

Lo vuoi capire che cerco qualcosa

Ma è quel qualcosa che non cerca me

Lo vuoi capire che parlo da solo

Perché chi ascolta qui adesso non c’è

Lo vuoi capire che il mondo lo odio

E la TV mi fa chiedere se

Se questa gente davvero ci crede

Alle cazzate che sa vendere

Io vuoi capire che cerco del vino

Ma non pretendo tu beva con me

Sono sbadato e mi piace star male

Perché mi chiudo е volo dentro me

Io non so che cosa c’ho

Crеsco dentro, non lo so

Noi siamo soli in questa valle di niente

E il tuo giudizio qui non è più importante

La gente parla delle cose di sempre

E poi si illude di sentirsi già grande

Io mi sento come le risate spente dalla polizia

Come quei ragazzi che stanno buttati

Giù in fondo a una via

Io mi sento come le sere d’estate, la malinconia

Io non so che cosa c’ho

Lo vuoi capire che io sono stufo

Di dedicare la mia vita a chi?

A questa gente che vive in un muro

E si riposa quando è lunedì

Lo vuoi capire che scrivo di notte

Quando la luna mi fa compagnia

Mi fa sentire un po’ meno risposte

Ma mi fa credere a questa magia

Io non so che cosa c’ho

Cresco dentro, non Io so

Noi siamo soli in questa valle di niente

E il tuo giudizio qui non è più importante

La gente parla delle cose di sempre

E poi si illude di sentirsi già grande

Io mi sento come le risate spente dalla polizia

Come quei ragazzi che stanno buttati

Giù in fondo a una via

Io mi sento come le sere d’estate, la malinconia

Io non so che cosa c’ho

Perdo un confronto, ma voglio vivere a lungo

Sono la sabbia che dura nella valigia di luglio

Voglio restare per sempre, non fare moda da niente

Voglio tornare vincente, ridere continuamente

Voglio sbagliare e cadere, fare le cose da me

Non voglio avere consigli, mi guardi dimmi che c’è

Tu che ti senti sicuro di come vuoi vivere

Lo che mi odio e allo specchio gli grido: “Esci da me”

Noi siamo soli in questa valle di niente

E il to giudizio qui non è più importante

La gente parla delle cose di sempre

E poi si illude di sentirsi già grande

Io mi sento come le risate spente dalla polizia

Come quei ragazzi che stanno buttati

Giù in fondo a una via

Io mi sento come le sere d’estate, la malinconia

Io non so che cosa c’ho

Io non so che cosa c’ho

Cresco dentro, non Io so