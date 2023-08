The Summer I Turned Pretty 3: la serie è stata rinnovata per la terza stagione

Fan di The Summer I Turned Pretty potete festeggiare! Jenny Han, autrice dei romanzi e creatrice della serie, ed Amazon Prime Video hanno annunciato il rinnovo di The Summer I Turned Pretty per la terza stagione. Jenny Han però non si è limitata solo a questo. Ecco le novità di The Summer I Turned Pretty 3.

The Summer I Turned Pretty 3: ecco tutto quello che sappiamo

Jenny Han, con un post sui suoi profili social, ha condiviso la notizia del rinnovo di The Summer I Turned Pretty per la sua terza e probabilmente ultima stagione, anche se questo al momento non è certo. Lo show di Amazon Prime Video è un vero successone ed il rinnovo era prevedibile. The Summer I Turned Pretty è tra le 10 serie più viste di sempre della piattaforma streaming di Amazon e la premiere della seconda stagione in soli 3 giorni ha raddoppiato le visualizzazioni della prima stagione.

Ora che l’annuncio di The Summer I Turned Pretty 3 è stato fatto Jenny Han ha precisato che i nuovi capitoli non saranno più solvato 8 ma ben 10. Gli episodi della nuova stagione dello show saranno quindi 2 in più rispetto alle stagioni precedenti, questo consentirà all’autrice di adattare il terzo romanzo della saga letteraria al meglio e di concludere le storyline che non sono in esso contenute ma sono state aggiunte nella serie tv.

La terza stagione dello show adatterà Per noi sarà sempre estate, il romanzo più corposo della saga e anche quello più maturo.

Al momento a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori la produzione della serie è bloccata. La Han spera di tornare sul set presto ma non si è sbilanciata in merito alla fase di produzione in cui si trova la terza stagione della serie. Se la sceneggiatura è stata conclusa prima dell’inizio dello sciopero possiamo sperare che una volta concluso la troupe si riunisca subito per iniziare le riprese, altrimenti i lavori potrebbero richiedere molto piacere tempo del previsto. Questo comporterebbe un inevitabile ritardo nella distribuzione dello show che dall’estate 2024 potrebbe finire per essere distribuito solo in autunno-inverno dello stesso anno.

Incrociamo le dita e speriamo bene.