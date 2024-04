The Summer I Turned Pretty 3: novità dal set

Novità per The Summer I Turned Pretty 3 fan del team Conrad sarete molto felici di sentire queste parole. Le riprese della terza stagione della serie sono iniziate ed abbiamo alcune novità da raccontarvi. Ecco tutto quello che dovete sapere su The Summer I Turned Pretty 3.

The Summer I Turned Pretty 3: le novità dal set

Le riprese della terza stagione della serie sono iniziate in quel di Wilmington e pare che tutto il cast sia presente sul set. La novità più interessante riguarda la scena che stanno girando in questi giorni.

Season 3 of ‘THE SUMMER I TURNED PRETTY’ reportedly begins filming this week. pic.twitter.com/8nsXXboGgK — Film Updates (@FilmUpdates) March 19, 2024

Un ragazzo che abita nella cittadina in cui girano lo show di Prime Video ha diffuso alcuni scatti della sua abitazione o di quella del vicino di casa in cui mostrano come l’abitazione è stata trasformata per le riprese della serie. La casa è diventata ora la sede della residenza di Jeremiah. Lo possiamo dedurre dagli oggetti che sono esibiti fuori dall’abitazione che sono gli stessi descritti da Jenny Han nel libro.

E che dire… ci prepariamo a quello che sta per succedere. Non vi faremo spoiler ma se avete letto il libro sapete già tutto e coloro che patteggiano per Conrad sono pronti a prendersi la loro rivincita.

Sicuramente qualche dinamica della relazione tra Belly e Jeremiah sarà diversa nella serie tv rispetto al romanzo, forse ancora più matura rispetto alla carta stampata perchè nella scorsa stagione hanno cambiato una cosa e fatto accadere una specifica situazione tra Belly e Conrad che per forza di cose si ripercuoterà sulla stagione 3.

Che bello rivedere il cast sul set ed è da notare che l’interponete di Taylor è sempre più bionda mentre Belly è più scura. Forse hanno scelto di rendere così il salto temporale tra la seconda e la terza stagione. Non abbiamo ancora una foto di Chris nei panni di Conard ma noi non vediamo l’ora di vederlo.

Potrebbe interessarvi anche: