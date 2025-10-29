GingerGeneration.it

Nicolò Filippucci è tra i 24 Talenti in Finale a Sanremo Giovani 2025

L’entusiasmo cresce per Sanremo Giovani 2025! Le selezioni per accedere alla sezione Giovani Proposte del Festival di Sanremo 2026 sono entrate nel vivo e la rosa degli artisti è stata ristretta: si è passati da 34 a 24 finalisti. Ora, tutti i riflettori sono puntati sui 24 giovani talenti che si sfideranno per un posto sul prestigioso palco dell’Ariston.

Tra i nomi che hanno superato il turno, spicca quello del giovane talento umbro Nicolò Filippucci, semifinalista della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi che si presenta con il brano Laguna.

Un altro nome che ha generato interesse è quello di Petit, anche lui noto al pubblico televisivo per aver partecipato al talent show di Canale 5, così come quello di Antonia, SENZA CRI e di Deddè, ma anche Angelica Bove e cmqmartina (X Factor).

 

Tutti i finalisti di Sanremo Giovani 2025

AMSI – PIZZA AMERICANA
Angelica Bove – Mattone
ANTONIA – Luoghi Perduti
Cainerò – Nuntannamurà
CARO WOW – CUPIDO
cmqmartina – RADIO EROTIKA
Deddè – Ddoje Criature
Disco Club Paradiso – Mademoiselle
EYELINE – FINCHE’DURA
Jeson – Inizialmente Tu
Joseph – Fenomenale
LA MESSA – Maria
Lea Gavino – Amico Lontano
Mimì – SOTTOVOCE
Nicolò Filippucci – Laguna
OCCHI – Ullallà
Petit – UN BEL CASINO
PRINCIPE – Mon Amour
Renato D’Amico – Bacio Piccolino
Seltsam – Scusa mamma
SENZA CRI – SPIAGGE
soap – Buona Vita
Welo – EMIGRATO
Xhovana – EGO

Quando ci sarà la finale

A partire dall’11 novembre, i finalisti (incluso Nicolò) inizieranno la vera e propria competizione. Per cinque puntate in diretta dagli studi Rai di Via Asiago, i talenti si sfideranno su Rai 2 con un unico obiettivo: conquistare un posto tra i super finalisti.

La posta in gioco è altissima! Al termine di queste sfide, soltanto 4 vincitori otterranno il pass per il palco più celebre d’Italia, unendosi alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

Quest’anno c’è una novità anche alla conduzione! A guidare le serate non ci sarà più Alessandro Cattelan, ma il conduttore televisivo e radiofonico Gianluca Gazzoli. Preparatevi a seguirlo in diretta su Rai 2! La competizione è alta: chi riuscirà a conquistare l’accesso al prossimo Festival?

