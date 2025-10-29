Nicolò Filippucci è tra i 24 Talenti in Finale a Sanremo Giovani 2025 scritto da Giovanna Codella 29 Ottobre 2025 L’entusiasmo cresce per Sanremo Giovani 2025! Le selezioni per accedere alla sezione Giovani Proposte del Festival di Sanremo 2026 sono entrate nel vivo e la rosa degli artisti è stata ristretta: si è passati da 34 a 24 finalisti. Ora, tutti i riflettori sono puntati sui 24 giovani talenti che si sfideranno per un posto sul prestigioso palco dell’Ariston. Tra i nomi che hanno superato il turno, spicca quello del giovane talento umbro Nicolò Filippucci, semifinalista della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi che si presenta con il brano Laguna. Un altro nome che ha generato interesse è quello di Petit, anche lui noto al pubblico televisivo per aver partecipato al talent show di Canale 5, così come quello di Antonia, SENZA CRI e di Deddè, ma anche Angelica Bove e cmqmartina (X Factor). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò Filippucci (@_nicolofilippucci_) Tutti i finalisti di Sanremo Giovani 2025 AMSI – PIZZA AMERICANA Angelica Bove – Mattone ANTONIA – Luoghi Perduti Cainerò – Nuntannamurà CARO WOW – CUPIDO cmqmartina – RADIO EROTIKA Deddè – Ddoje Criature Disco Club Paradiso – Mademoiselle EYELINE – FINCHE’DURA Jeson – Inizialmente Tu Joseph – Fenomenale LA MESSA – Maria Lea Gavino – Amico Lontano Mimì – SOTTOVOCE Nicolò Filippucci – Laguna OCCHI – Ullallà Petit – UN BEL CASINO PRINCIPE – Mon Amour Renato D’Amico – Bacio Piccolino Seltsam – Scusa mamma SENZA CRI – SPIAGGE soap – Buona Vita Welo – EMIGRATO Xhovana – EGO Quando ci sarà la finale A partire dall’11 novembre, i finalisti (incluso Nicolò) inizieranno la vera e propria competizione. Per cinque puntate in diretta dagli studi Rai di Via Asiago, i talenti si sfideranno su Rai 2 con un unico obiettivo: conquistare un posto tra i super finalisti. La posta in gioco è altissima! Al termine di queste sfide, soltanto 4 vincitori otterranno il pass per il palco più celebre d’Italia, unendosi alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Quest’anno c’è una novità anche alla conduzione! A guidare le serate non ci sarà più Alessandro Cattelan, ma il conduttore televisivo e radiofonico Gianluca Gazzoli. Preparatevi a seguirlo in diretta su Rai 2! La competizione è alta: chi riuscirà a conquistare l’accesso al prossimo Festival? Gianluca Gazzoli sarà il conduttore di #SanremoGiovani in onda dall’11 novembre per cinque seconde serate su Rai2 💫#Sanremo2026 pic.twitter.com/VFPNqTQlTU — Festival di Sanremo (@SanremoRai) October 16, 2025