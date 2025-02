Un altro piccolo favore: la data d’uscita

Ma che fine ha fatto Un piccolo favore 2? Il sequel del film con Anna Kendrick e Blake Lively firmato Prime video? Sorprendentemente arriverà prima del previsto. Ecco la data d’uscita e tutto quello che dovete sapere su Un altro piccolo favore.

Un altro piccolo favore: tutto quello che dovete sapere

Un altro piccolo favore, il sequel di Un piccolo favore approderà sulla piattaforma di Amazon il 1 maggio. Così senza troppe premesse. Anzi sarà presentato il 7 marzo in anteprima mondiale come film di apertura di un festival del cinema del Texas, perciò Prime ci punta eccome.

Prime Video ha rilasciato anche la sinossi ufficiale: Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ed Emily Nelson (Blake Lively) si ritroveranno in Italia, nella splendida isola di Capri, per lo stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo d’affari italiano. Insieme agli affascinanti ospiti, non mancheranno omicidi e tradimenti per un matrimonio che avrà più svolte sorprendenti e mozzafiato di quelle che punteggiano la strada che da Marina Grande porta alla piazzetta di Capri.

Nel cast figura anche il bel italiano Michele Morrone, nei panni del futuro marito di Balke. Ed il film dura due ore precise precise.

Come faranno ora la promozione considerando che Blake è nell’occhio del ciclone causa cause legali riguardanti It Ends With Us? Ancora non sappiamo dirlo ma a quanto pare Prime non teme le polemiche forte del suo film. Speriamo che ne valga la pena dato che abbiamo aspettato diversi anni per poter vedere Un altro piccolo favore.

Voi avete visto Un piccolo favore e attendete questo sequel?

