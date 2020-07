Taylor Swift ha svelato il nome della figlia di Blake Lively e Ryan Reynolds?

Con l’arrivo del nuovo album Folklore, i fan di Taylor Swift si sono scatenati alla ricerca di nuovi easter eggs. TayTay è la regina degli easter eggs e i fan sembrano averne trovato uno piuttosto interessante.

Gli Swifties sono, infatti, convinti che la cantante di Cardigan abbia rivelato il nome del terzo genito dei suoi amici Ryan Reynolds e Blake Lively. Questo perché nonostante la loro figlia sia nata un anno fa i due genitori non hanno mai rivelato il nome della bambina.

I fan aguzzato l’udito e la vista perché nella canzone Betty, nel nuovo album, vengono menzionati i nomi James e Inez che sono proprio i due primi figli della coppia. Che quindi sia Betty il nome del nascituro? La cosa non è stata ancora confermata dai genitori ma gli indizi sembrerebbero evidenti soprattutto per i fan, abituati a scovare significati nascosti nelle parole di Taylor Swift.





La canzone, c’è da dirlo, ha un significato completamente diverso da quello che ci si potrebbe aspettare. Il brano sembra parlare, infatti, di un triangolo amoroso come la stessa Taylor ha confermato durante la live su Youtube. Le canzoni Cardigan, August e Betty raccontano proprio le vicende dei tre protagonisti di questa love story: dal punto di vista del ragazzo, della fidanzata e da quello della ragazza con cui c’è stato il tradimento. C’è anche chi pensa che Betty voglia mettere in luce la possibile bisessualità di Taylor che in questo modo, parlerebbe apertamente della sua sessualità. Insomma le teorie non mancano. Anche se quella più accreditata al momento resta quella del nome della bambina di Blake e Ryan.