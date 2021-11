Amici 21 – daytime: Tommaso in sfida contro Elena (ecco di chi si tratta)

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5, Tommaso scopre che presto andrà in sfida contro Elena.

La reazione del cantante, che è risultato ultimo nella classifica di J-AX, non si fa attendere quando scopre di chi si tratta!

Tommaso in sfida contro Elena

Il ragazzo è appena rientrato dalla registrazione quando la De Filippi gli comunica con chi andrà in sfida dopo essersi classificato tra gli ultimi nella gara cover di domenica. La sfidante è stata scelta da Anna Pettinelli. Secondo la professoressa la ragazza non ha bisogno di presentazioni ma bastano poche immagini per capire di chi si tratta.

Dopo pochi istanti del suo video di presentazione, in effetti, Tommaso capisce che si tratterà di una sfida molto difficile. “Non sono ancora pronto”, afferma preoccupato riguardo il suo futuro nella scuola di Amici.

LDA riconosce, invece, nella giovane la Elena che lui stesso ha avuto modo di conoscere durante i casting e dopo aver partecipato a una festa insieme ha persino scritto un inedito per lei! La reazione di Tommy è molto forte e si dispera sconsolato in camera. Il supporto degli altri ragazzi per risollevarlo, per fortuna, non tarda ad arrivare.

Chi è la nuova sfidante di Amici

La ragazza che si confronterà con lui non è nuova nel mondo dei talent show. Elena Manuele, questo è il suo nome, è infatti la vincitrice della prima edizione di Sanremo Young andata in onda su Rai 1.

Classe 2003, Elena Manuele è originaria di San Gregorio di Catania, dove vive con la sua famiglia e dove attualmente frequenta il Liceo Linguistico.

È diventata popolare in Italia nel 2018, proprio grazie alla vittoria del festival di Sanremo Young. La giovane siciliana ha trionfato contro Raffaele Renda (ex allievo di Amici!) dopo aver interpretato Il cielo in una stanza e Una lunga storia d’amore, due opere del cantautore Gino Paoli.