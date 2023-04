Eddie Munson di Stranger Things: in arrivo una storia prequel dedicata al personaggio

Chi non ha amato il nuovo personaggio di Stranger Things 4 interpretato da Joseph Quinn? Impossibile resistergli. Lo sanno bene anche gli sceneggiatori della serie Netflix ed infatti hanno deciso di investire ancora tempo e denaro su Eddie. Purtroppo non stiamo parlando di un progetto live action ma di un romanzo. Il 31 ottobre uscirà nelle librerie americane Flight of Icarus, il romanzo che racconta la storia prequel di Eddie Munson.

Flight of Icarus è il libro che racconterà la storia di Eddie prima di avventurarsi nel sottosopra con la banda di ragazzini di Stranger Things. Il volume sarà ambiento due anni prima degli eventi narrati in Stranger Things 4, quindi ci troveremo nel 1984 e l’autrice è Caitlin Schneiderhan, sceneggiatrice di Stranger Things. Ci aspettiamo quindi la massima coerenza narrativa.

La trama del libro segue Eddie mentre incontra un produttore discografico di nome Paige, che offrirà al leader dell’Hellfire Club la possibilità di realizzare i suoi sogni musicali con la sua band Corroded Coffin. Ha solo bisogno di soldi, il che lo rende invischiato nell’ultimo losco piano di suo padre.

Secondo l’autrice scopriremo “le decisioni disordinate e scomode che lo hanno portato a diventare il coraggioso disadattato che tutti conosciamo e amiamo. E ci saranno anche personaggi importanti dl passato di Eddie che hanno avuto un forte impatto su di lui”

Il volume approderà nelle librerie americane il 31 ottobre, al momento non si sa nulla in merito alla traduzione italiana che sicuramente arriverà.

La cover è stata rivelata in esclusiva da EW.

First look at ‘FLIGHT OF ICARUS’, a ‘Stranger Things’ prequel book focused on Eddie Munson set 2 years before the events of Season 4.

The book releases on October 31.

