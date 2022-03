Jojo cancella il tour 2022 in Europa e in Italia (rimborsi)

Jojo ha cancellato il suo tour in Europa e anche in Italia. Ad annunciarlo è stata proprio la cantante con una storia su Instagram.

“Visto il clima del momento e le restrizioni ancora in vigore in alcuni paesi d’Europa, il mio team e io abbiamo preso la difficile decisione di cancellare le date europee del mio tour. I rimborsi saranno disponibili presso gli enti da cui avete acquistato i biglietti. Tutte le altre date, inclusi gli show in UK e Irlanda rimangono gli stessi.

A tutti gli altri, non vedo l’ora di esibirmi per voi quando io e il mio team potremmo farlo in modo sicuro. Vi amo immensamente.

Jo”.

Non è chiaro se la cantante si riferisca alla situazione pandemica causata dal Covid-19, con restrizioni ancora presenti su molti territori, o se alla guerra che per ora sta interessando l’Ucraina (anche se nessuna data era prevista in quei territori). Sta di fatto che le uniche tappe cancellate risultano le seguenti:

15 Maggio – Parigi

16 Maggio – Colonia

18 Maggio – Amsterdam

21 Maggio – Vienna

23 Maggio – Milano

25 Maggio – Berlino

27 Maggio – Copenhagen

28 Maggio – Oslo

30 Maggio – Stoccolma

Resta confermato il tour in America attualmente in corso da già un mese e le 6 date previste a inizio maggio tra UK e Irlanda.

Come ottenere il rimborso

Non sono stati ancora comunicati i dettagli per ottenere il rimborso dei biglietti ma vi consigliamo di tenere d’occhio le pagine ufficiali di Indipendente Concerti e Live Nation Italia, così come i canali di acquisto TicketOne e Ticketmaster. Vi aggiorneremo anche a questo link non appena ci saranno ulteriori informazioni.

Cosa ne pensate della cancellazione del tour di Jojo in Europa?