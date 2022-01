Encanto: la colonna sonora del film in cima alle classifiche

È proprio il caso di dirlo: sono tutti incantati dalla colonna sonora di Encanto, il 60° Classico Disney! La colonna sonora è infatti riuscita a conquistare la vetta della classifica statunitense Billboard 200 a sei settimane dalla pubblicazione.

Il disco, che include otto brani originali firmati dal cantautore e compositore vincitore ai Tony e ai Grammy Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”, “Oceania”) e la colonna sonora originale di Germaine Franco, nominato agli SCL (Società dei Compositori e Autori), è passato dalla posizione n.7 direttamente alla n.1 della celeberrima classifica.

Encanto è la prima colonna sonora a raggiungere la vetta della classifica Billboard da Frozen 2.

Il brano originale We Don’t Talk About Bruno, inoltre, ha conquistato le classifiche digitali in tutto il mondo, divenendo virale sulle piattaforme.

LEGGI ANCHE: Encanto: ascolta la colonna sonora del nuovo classico Disney

Guarda l’intervista ai registi e ai doppiatori di Encanto:

Le parole di Lin-Manuel Miranda sulla colonna sonora

Molti ritmi mi sono familiari, ma la strumentazione e l’orchestrazione sono diverse e spesso uniche in Colombia. Una delle cose più divertenti è che la fisarmonica è davvero centrale nella musica. È stata davvero una gioia immergermi in artisti che non conoscevo e approfondire quelli che ho amato crescendo, come Carlos Vives, con cui abbiamo la fortuna di lavorare in questo film. L’intero processo consisteva nell’innamorarsi della musica e della cultura colombiana e nella possibilità di suonare in quello spazio.

La trama del film

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.