Oscar 2022: Non si nomina Bruno sarà cantata dal vivo

Come vi abbiamo già preannunciato agli Oscar 2022 non mancheranno le performance delle canzoni nominate nella categoria Miglior Canzone. Oltre ai cinque pezzi in lizza per la statuetta quest’anno ci sarà anche una sesta esibizione che manderà in visibilio i fan di Encanto ma anche tutti coloro che hanno amato We Don’t Talk About Bruno (Non si nomina Bruno).

La canzone infatti, pur non essendo stata nominata agli Oscar 2022, è sicuramente la vincitrice morale di quest’anno grazie a un successo incredibile che non si vedeva dai tempi di A Whole New World di Aladdin.

Una vera e propria soddisfazione anche per Lin Manuel-Miranda che potrà vedere i membri del cast originale (Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitan and Diane Guerrero, insieme a Becky G e Luis Fonsi), cantare la canzone sul palco del Dolby Theatre.

Lin Manuel-Miranda, che quest’anno ha anche esordito dietro alla macchina da presa con Tick Tick… BOOM!, è nominato anche per Dos Oroguitas nella stessa categoria e per la colonna sonora di Encanto.

La 94esima cerimonia degli Oscar andrà in onda domenica 27 marzo presso il Dolby Theatre di Los Angeles. In Italia la diretta comincerà durante la notte, come tutti gli anni. Non è ancora chiaro quanto dureranno gli Oscar 2022 dal momento che l’Academy ha deciso di “snellire” la cerimonia prendendo la discutibile decisione di consegnare alcuni premi non in diretta.

Una decisone che ha destato clamore e indignazione nel settore perché una scelta del genere lascia supporre che alcuni premi vengano ancora considerati “minori”.