Fedez è in ospedale a Milano, ma presto sarà a casa

Fedez è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano, pochi giorni dopo aver condiviso con i suoi follower la notizia riguardante dei problemi di salute. La news relativa all’intervento è stata riportata da Fanpage, anche se non è arrivata una conferma ufficiale né da parte del cantante né dalla sua famiglia. Ovviamente non è neanche chiaro quale fosse la natura dell’intervento.

AGGIORNAMENTO: Chiara Ferragni ha confermato in un post su Instagram che Federico è in ospedale oggi (23 Marzo), ma che presto tornerà a casa. L’influencer ha aggiornato i suoi follower postando una galleria di foto in occasione del primo compleanno della figlia Vittoria.

Proprio l’altro giorno Fedez aveva condiviso su Instagram una storia in cui diceva che ieri sarebbe stata una giornata molto importante per lui. Nel messaggio non aveva mancato di ringraziare le persone per i tanti messaggi positivi e, ovviamente la sua famiglia che gli sta accanto in questo momento.

Fedez non ha ancora detto che genere di problema di salute abbia, anche se ha manifestato l’intenzione di voler condividere il suo “percorso” – come l’ha definito, con il pubblico non appena si fosse sentito pronto.

La notizia del suo problema di salute è arrivato come un fulmine a ciel sereno qualche giorno fa, quando il cantante ha fatto una sentita dichiarazione in una manciata di stories in cui diceva: “Sono qui per dirvi che mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con un grande tempismo. Ciò comporta un percorso.”

Il messaggio di Fedez:

Noi rispettiamo la volontà di Fedez nel mantenere il riserbo su una faccenda tanto privata e personale e non possiamo fare altro che augurargli tutto il meglio. Vi ricordiamo quindi che a oggi non ci sono notizie ufficiali su quale sia il problema di salute del cantante nonostante le (purtroppo) numerose speculazioni a riguardo.