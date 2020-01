Biagio Antonacci super ospite della finale di Sanremo

Sarà Biagio Antonacci il super ospite della serata finale del 70° Festival di Sanremo. Produttore, musicista, autore e performer, Biagio torna attesissimo, sabato 8 febbraio, sul palco dell’Ariston con un medley dei suoi successi e l’interpretazione di Ti saprò aspettare. Il brano è l’ultimo estratto del nuovo album dell’artista, quindicesimo lavoro di studio, intitolato Chiaramente visibili dallo spazio.

Ecco il post con cui Biagio Antonacci annuncia, sul suo account Instagram, la sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana: “Con infinito onore, sabato ospite della finalissima. Grazie Amadeus, grazie Sanremo”.

Oltre a Biagio Antonacci saranno presenti, in qualità di ospiti, anche altri nomi prestigiosi. Emma Marrone sarà, in duplice veste, ospite della serata di apertura del Festival della Canzone Italiana, martedì 4 febbraio. Oltre a presentarsi insieme al cast del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, in cui interpreta il ruolo di Anna, Emma per l’occasione, nell’anno del suo decennale, si esibirà cantando dal vivo un brano estratto dal suo ultimo album Fortuna e un medley dei suoi più grandi successi.

Il rapper Ghali calcherà il palco del Teatro Ariston venerdì 7 febbraio: oltre a presentare al pubblico un medley dei suoi successi, farà ascoltare il nuovo singolo tratto dal suo ultimo lavoro discografico dal titolo DNA.

Tiziano Ferro sarà invece ospite fisso dell’edizione 2020. Ma cosa farà il cantautore nelle cinque serate in cui calcherà il palco del Teatro Ariston? È lui stesso a spiegarlo in una pillola video. Si tratta di un divertente “dialogo a due”, in cui il cantante veste sia i panni dell’intervistato che quelli dell’intervistatore.