The Summer I Turned Pretty 2: ecco il full trailer

Amazon Prime Video non ha solo festeggiato la prossima uscita della seconda stagione di The Summer I Turned Pretty con la premiere a New York ma ha anche rilasciato l’atteso teaser trailer della serie. Sulle note di Back to December di Taylor Swift, nella nuovissima versione Taylor’s Version che sarà contenuta nell’album Speak Now Taylor’s Version in uscita il 7 luglio, ecco il trailer di The Summer I Turned Pretty 2.

The Summer I Turned Pretty 2: il full trailer

Tutto quello che dovete sapere su The Summer I Turned Pretty 2

Analisi del full trailer

A differenza del teaser trailer, questo lungo trailer ci anticipa che Susannah, la madre dei ragazzi, non è riuscita a vincere la malattia e ci ha lasciati. La seconda stagione della serie creata da Jenny Han avrà dei toni profondamente drammatici, sarà molto più cupa e meno spensierata della stagione precedente.

A quanto pare tra Belly e Conrad non è tutto rose e fiori come il teaser trailer aveva lasciato intuire. I due non stanno assieme e la situazione è particolarmente tesa anche con Jeremiah. Il triangolo è tutt’altro che risolto.

A seguito della morte di Susannah la casa al mare è stata messa in vendita ma i ragazzi non sono intenzionati a rinunciarci. La missione del gruppo di amici, nella seconda stagione dello show, sarà quella di salvare il loro rifugio e luogo sicuro estivo. Ce la faranno? Per questo non ci resta che attendere il 14 luglio.

Quando uscirà la serie?

La seconda stagione di The Summer I Turned Pretty debutterà solo su Amazon Prime Video a partire dal 14 luglio. Al day one esordiranno solo i primi tre capitoli. I restanti verranno pubblicati a rilascio settimanale ogni venerdì fino al 18 agosto.

I titoli dei capitoli della nuova stagione

Prime video ha anche diffuso i titoli dei nuovi episodi della serie tv creata da Jenny Han.

Love Lost

Love Scene

Love Sick

Love Game

Love Fool

Love Fest

Love Affair

Love Triangle

Il cast della serie

Nel cast troviamo Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso con Colin Ferguson e Tom Everett Scott. al cast consolidato della prima stagione si aggiungono Elsie Fisher e Kyra Sedgwick.

Al timone della serie Prime Video troviamo gli showrunner Jenny Han e Gabrielle Stanton. Han, Stanton, e Karen Rosenfelt sono anche executive producer, insieme con Hope Hartman, Mads Hansen e Nne Ebong per wiip. La serie è una co-produzione Amazon Studios e wiip.