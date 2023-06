Love MI 2023: tutti gli ospiti e le novità del concerto ideato da Fedez

Fedez, nella cornice di Palazzo Reale a Milano, ha annunciato oggi tutti i dettagli dell’edizione 2023 di LOVE MI.

Per chi non lo sapesse, si tratta del concerto evento completamente gratuito ideato dal rapper, in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti.

Quella che era partita solo come un’idea per rilanciare i live nelle piazze italiane, unendo l’arte alla beneficienza, ora è diventato molto di più, come ha dichiarato lo stesso Fedez questa mattina.

L’evento tornerà, dunque, per il secondo anno consecutivo in Piazza Duomo il 27 giugno 2023.

Chi sono gli ospiti di questa edizione