Olivia Rodrigo duetterà con Taylor Swift in Red (Taylor’s Version)?

La collaborazione dei sogni tra Taylor Swift ed Olivia Rodrigo potrebbe avverarsi?! Molti fan delle due cantanti pensano di si! Gli indizi sono arrivati grazie all’annuncio di Red (Taylor’s Version), ovvero la pubblicazione della ri-registrazione del quarto disco della cantante di Nashville il 19 Novembre.

Taylor Swift ha confessato che la nuova versione di Red conterrà 30 canzoni, quindi ben 8 brani inediti e questo lascia ben sperare per altrettante collaborazioni. Già in Fearless (Taylor’s Version), la cantautrice ha invitato diversi colleghi a duettare con lei o fare i cori in alcuni dei nuovi brani.

La collaborazione tra Taylor Swift e Olivia Rodrigo:

Le voci della possibile collaborazione tra Taylor Swift ed Olivia Rodrigo sono iniziate da molto tempo: la protagonista di HSMTMTS è una swiftie convinta da quando era bambina e la sua idola l’ha adottata ufficialmente dall’uscita di Drivers License. Taylor ha anche permesso ad Olivia e Conan Grey di pubblicare un’anteprima sui propri social di due delle sue canzoni Fearless (Taylor’s Version) prima del lancio.

Le due si sono poi incontrate per la prima volta di persona ai Brit Awards qualche settimana fa, dove Taylor ha ricevuto un primo alla carriera. Successivamente, durante la promozione del suo primo disco Sour, Olivia Rodrigo ha raccontato che la collega le ha dato un sacco di consigli e che le ha regalato un anello porta fortuna che indossa sempre.

Riuscite ad intuire dove stiamo andando a parare?! Ieri Taylor Swift ha annunciato l’arrivo di Red (Taylor’s Version) e nella foto di copertina del disco indossa un anello molto simile a quello che ha regalato ad Olivia (con la scritta RED invece che LOVE), che molto probabilmente sarà anche ricreato che il merchandising del disco. Più easter egg di questo…

Cosa sappiamo del disco:

La versione precedente del disco è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Questo significa che in Red (Taylor’s Version) ci saranno 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui immaginiamo anche la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well, che per molto (me inclusa) è la canzone più bella mia scritta dalla cantautrice.

Possiamo immaginare che, come è stato per Fearless (Taylor’s Version), anche le tracce inedite della nuova versione di Red avranno dei collaboratori speciali. Immaginiamo anche che torneranno coloro che hanno duettato con Taylor Swift nella versione originale del disco, quindi Ed Sheeran per Everything Has Changed e Gary Lightbody per The Last Time.