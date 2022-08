Olivia Rodrigo e Zack Bia si sarebbero già lasciati, il motivo

Sarebbe già finita la storia d’amore che ha visto legati per un breve periodo Olivia Rodrigo e il discografico 26enne.

Una fonte di UsWeekly ha spiegato perché la cantante statunitense e Zack Bia avrebbero smesso di frequentarsi.

La storia si è spenta. Si stavano frequentando in modo casual ma non passavano del tempo insieme da un po’. Non ci sono stati problemi tra loro. Hanno orari di lavoro diversi e gruppi di amici diversi.

Quando è iniziata la storia tra Olivia Rodrigo e Zack Bia

E pensare che l’inizio ufficiale di questa relazione risale soltanto allo scorso giugno quando i due ragazzi sono stati fotografati mentre passeggiavano insieme a New York!

Il new couple alert, invece, risale al mese di febbraio quando Olivia e Zack sono stati avvistati a una festa per il Super Bowl. Ecco che cosa è stato scritto in quell’occasione.

Si stanno frequentando dal Super Bowl. Sono molto presi l’uno dall’altro… Zack l’aveva invitata ai party del Super Bowl in cui faceva il dj quel weekend e lei era andata a supportarlo.

Prima di Zach Bia, Olivia Rodrigo ha avuto una storia con il produttore Adam Faze e ancora prima con il collega in High School Musical : La serie, il cantante e attore Joshua Bassett.

Il dj, che si sta facendo strada nella vita notturna losangelina, prima di essere fidanzato con la cantautrice, ha avuto altre storie tra cui la cantante Madison Beer e l’attrice Madelyne Cline.

