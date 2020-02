Chi è il Signor S e perché continua a tormentare i Me Contro te? Come si sono conosciuti Lui e Sofi? A queste e a molte altre domande hanno risposto oggi Luigi Calagna e Sofia Scalia, i due youtuber ad oggi più amati in Italia. La coppia, originaria della Sicilia, ha infatti dato vita ad un canale Youtube che si è trasformato in un vero e proprio fenomeno di costume.

Ad oggi, il canale Youtube dei Me contro te vanta ben 4,7 milioni di iscritti! Lui e Sofi, con la loro leggerezza e spensieratezza, sono diventati un punto di riferimento per il giovanissimo pubblico della piattaforma. I due youtuber si sono fatti apprezzare per le loro challenge, per i faidate e per gli slime, prodotti amatissimi dai più piccoli. E adesso, come saprete, sono anche sbarcati al cinema!

Lo scorso 17 gennaio è uscito nei cinema La Vendetta del Signor S, il loro primo film che ha frantumato qualunque record al botteghino e battendo persino il fortunato Tolo Tolo di Checco Zalone. Al film è per l’appunto legato anche un disco che ne fa da colonna sonora, in uscita il 14 febbraio per Warner Music Italia.

Non perdetevi la nostra video intervista esclusiva ai Me contro te!

I Me Contro Te svelano chi è il Signor S e come si sono conosciuti!

Qui sotto trovate la tracklist completa di Il Fantadisco dei Me contro Te -- Canta con Luì e Sofi!

01 La vendetta del Signor S

02 Insieme

03 Ye Ye Ni Ni Ni Ni

04 Me con Te

05 Slime song

06 Il mondo

07 Credi in te

08 Dolcetto scherzetto

09 La vendetta del Signor S -- Karaoke

10 Insieme -- Karaoke

11 Ye Ye Ni Ni Ni Ni- Karaoke

12 Me con te -- Karaoke

13 Slime Song- Karaoke

14 Il mondo -- Karaoke

15 Credi in te -- Karaoke

16 Dolcetto scherzetto -- Karaoke