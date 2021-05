Il diario 2021/2022 dei Me contro te è finalmente disponibile!

Clicca qui per acquistare il diario!

L’anno scolastico in arrivo, ne siamo sicuri, sarà di certo migliore di quello molto difficile che abbiamo dovuto vivere. Ecco perché quando riprenderà la scuola a settembre sarà fondamentale ritornare in classe con il sorriso!

E i Me contro te di sorrisi, poco ma sicuro, se intendono! Anche quest’anno Luì e Sofi hanno deciso di pubblicare il loro speciale diario scolastico!

Per il loro nuovo fantadiario 100% ufficiale Luì e Sofì hanno deciso di tenere compagnia tutto il team trote fino alla fine del prossimo anno scolastico all’insegna di colori e dell’allegria!

Grazie al Fantadiario dei Me contro te potrete scrivere i vostri pensieri (oltre ai compiti… ovviamente!), conservare le dediche preziose dei vostri compagni, disegnare, colorare e vivere tante avventure insieme a Luì e Sofì.

Clicca qui per scoprire le offerte dell’E-Store Disney!

Il diario, consigliato a partire dai 7 anni in su, è acquistabile su Amazon al link che trovate qui sopra. In questo modo potrete riceverlo comodamente a casa vostra o all’indirizzo che preferite!

In alternativa, il Fantadiario lo potrete acquistare anche nelle librerie o eventualmente in edicola. Ma volete mettere la comodità di ordinarlo direttamente da casa? Che cosa state aspettando?

Il prossimo 18 agosto, vi ricordiamo, Luì e Sofì torneranno al cinema!

In questa data uscirà il loro secondo film, intitolato Me contro te – Il mistero della scuola incantata.

Qui sotto trovate la trama del film!

Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono

gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo.

La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te

dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi

piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero

venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova “magica”

avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e

divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.