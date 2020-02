Credi in te è il titolo di una delle canzoni contenute in Il Fantadisco dei Me contro te, il primo progetto discografico degli adorabili Luì e Sofì! La coppia di youtuber siciliani Me contro te, infatti, è in questi giorni nelle sale con il loro primo film, intitolato La vendetta del Signor S.

La pellicola, diretta da Gianluca Leuzzi, è per l’appunto accompagnato da una colonna sonora molto speciale disponibile in due versioni nei negozi e online. Una la prima, canta con Luì e Sofì, conterrà lo speciale Gratta e canta grazie al quale si potrà vincere la partecipazione ad un evento Karaoke che vedrà la presenza dei Me contro Te. La seconda, Canta e gioca con Luì e Sofì, con all’interno tre ambientazioni e i personaggi delle avventure di Luì e Sofì.

Qui sotto trovate l’audio e il testo di Credi in te!

Ecco la nostra video intervista esclusiva dove i Me contro te ci raccontano chi è Il Signor S e come si sono conosciuti!

I Me Contro Te svelano chi è il Signor S e come si sono conosciuti!

Testo

se sogni di volare sopra i cieli chiari

guarda che le braccia aperte sono come ali

può diventare una cabina anche il divano

oppure prendi un foglio e fai un aeroplano

nessuno può dirti chi sarai

nessuno può dirlo tranne te

dipende da quando ti impegnerai anche se non è facile

devi credere, devi credere, devi credere sempre in te

e può succedere, si può succedere, può succedere anche che

ogni tanto un po’ ti senti giù

quando non va come vuoi tu

ma è proprio in quei momenti che tu devi credere ancora, ancora in te

se sogni di suonare e cantare canzoni

sappi che la doccia può essere un palco

e se invece vuoi giocare e segnare i rigori

allora casa intera diventa uno stadio

nessuno può dirti chi sarai

nessuno può dirlo tranne te

dipende da quando ti impegnerai anche se non è facile

devi credere, devi credere, devi credere sempre in te

e può succedere, si può succedere, può succedere anche che

ogni tanto un po’ ti senti giù

quando non va come vuoi tu

ma è proprio in quei momenti che tu devi credere ancora, ancora in te

me contro te, se credi in te forever

me contro te, se credi in te, se credi in te forever

devi credere, devi credere, devi credere sempre in te

e può succedere, si può succedere, può succedere anche che

ogni tanto un po’ ti senti giù

quando non va come vuoi tu

ma è proprio in quei momenti che tu devi credere ancora, ancora in te