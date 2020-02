Slime song è il titolo di una delle canzoni contenute in Il Fantadisco dei Me contro te, il primo progetto discografico degli adorabili Luì e Sofì! La coppia di youtuber siciliani Me contro te, infatti, è in questi giorni nelle sale con il loro primo film, intitolato La vendetta del Signor S.

La pellicola, diretta da Gianluca Leuzzi, è per l’appunto accompagnato da una colonna sonora molto speciale disponibile in due versioni nei negozi e online. Una la prima, canta con Luì e Sofì, conterrà lo speciale Gratta e canta grazie al quale si potrà vincere la partecipazione ad un evento Karaoke che vedrà la presenza dei Me contro Te. La seconda, Canta e gioca con Luì e Sofì, con all’interno tre ambientazioni e i personaggi delle avventure di Luì e Sofì.

Qui sotto trovate l’audio e il testo di Credi in te!

Ecco la nostra video intervista esclusiva dove i Me contro te ci raccontano chi è Il Signor S e come si sono conosciuti!

I Me Contro Te svelano chi è il Signor S e come si sono conosciuti!

Testo

ye ye ni ni ni

che noia stare a casa

oggi che si fa?

ci vorrebbe un’idea fantastica

forse ho una soluzione ci basta poco ma

la nostra casa sarà un gigantesco luna park

le nostre challenge ti manderanno di fuori

possiamo farne un po’ di tutti i colori

come vuoi

il tuo slime

glitter fluffy cotton crunchy

tutti pazzi per lo slime (uhooooh uh ooooh)

per lo slime (uhooooh uh ooooh)

tutti pazzi per lo slime (uhooooh uh ooooh)

glitter fluffy cotton crunchy

scegliamo un bel colore quello che ci va

questa è la base una ciotola e una spatola

per la preparazione che cosa servirà

basta usare la schiuma da barba dei papà

non ti stanchi di giocarci lo creiamo tutti quanti

lo creiamo in pochi istanti uh oh u hooo

le nostre challenge ti manderanno di fuori

possiamo farne un po’ di tutti i colori

come vuoi

il tuo slime

glitter fluffy cotton crunchy

tutti pazzi per lo slime (uhooooh uh ooooh)

per lo slime (uhooooh uh ooooh)

tutti pazzi per lo slime (uhooooh uh ooooh)

glitter fluffy cotton crunchy

tutti pazzi per lo slime song

non è difficile

ma neanche facile

e non stanca mai se si secca lo rifai

lo porti ovunque vai

utti pazzi per lo slime (uhooooh uh ooooh)

per lo slime (uhooooh uh ooooh)

tutti pazzi per lo slime (uhooooh uh ooooh)

glitter fluffy cotton crunchy

tutti pazzi per lo slime song

(uhooooh uh ooooh)

tutti pazzi per lo slime so ng