Me Contre Te annunciano il loro terzo film con tanto di titolo e data d’uscita

I Me Contro Te non si fermano più. Dopo solo cinque giorni dall’uscita del loro secondo film hanno registrato il miglior risultato in assoluto nel weekend di apertura dell’ultimo anno e mezzo incassando ben 2.300.000 €.

Un risultato incredibile che il duo di YouTuber ha così commentato:

È difficile trovare le parole per descrivere la gioia e l’entusiasmo che stiamo provando in questi primi giorni dall’uscita del film. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il supporto e l’affetto dei nostri piccoli fan che aspettavano da molto tempo di poter finlamente vedere il film al cinema e non hanno mancato l’appuntamento. A loro va il nostro grazie più grande. Siamo felici inoltre di annunciare il nostro terzo film, “Me Contro Te Il Film – Persi nel Tempo”, una nuova fantastica avventura che uscirà in tutte le sale il 1 Gennaio 2022.

Insomma l’avventura dei Me Contro Te al cinema è solo iniziata…

Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te. Il film sarà diretto ancora una volta dal regista Gianluca Leuzzi.

Il film sarà distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures. dal 1 Gennaio 2022.

Non ci resta che scoprire quali altre sorprese hanno in serbo i due giovani YouTuber siciliani per i loro piccoli fan. Le critiche ovviamente non mancano: all’alba di questo secondo, nuovo successo in sala molti sono gli spettatori e i critici che si domandano il perché di questo successo.

Non dimentichiamoci che si tratta pur sempre di contenuti per bambini e che, in ogni caso, Luì e Sofì hanno comunque il merito di aver riportato in sala intere famiglie in momento davvero complesso per il cinema internazionale. E scusate se è poco.