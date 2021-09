Me Contro Te: Il Mistero della Scuola Incantata in streaming dal 5 ottobre

Dopo lo straordinario successo in sala di Me Contro Te: Il Mistero della Scuola Incantata, il film della coppia di YouTuber più famosa d’Italia sta per tornare. A partire dal 5 ottobre il loro secondo film sarà disponibile in streaming su tutte le principali piattaforme per l’acquisto e il noleggio.

In particolare il film sarà disponibile su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

In questa nuova storia, tutta da rivivere a casa, i Me Contro Te scopriranno un mondo fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

I Me Contro Te hanno anche annunciato un terzo film che vedremo presto al cinema.

Qui il trailer

La trama del film

Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova “magica” avventura per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia. Il film è diretto da Gianluca Leuzzi.

La fotografia del film è di Davide Crippa, il montaggio di Davide Cerfeda, la scenografia di Mario Torre e i costumi di Tecla Turiaco. Le musiche originali del film sono di Stefano Della Casa.