I Me Contro te si sposano: ecco il video della proposta

I Me contro te si sposano. In quanto star di Youtube non potevano scegliere un modo migliore per farlo sapere a tutti: condividere con i fan il video della proposta. Luì ha chiesto la mano di Sofì donandole un anello, nella splendida location del lago di Como e la loro canzone Principessa (versione italiana di Princesa) come sottofondo.

Sofia ha indossato per quest’occasione un abito di un rosa molto tenue ed è arrivata in barca sul pontile dove il suo amato la stava aspettando, nascosto dietro una tenda. Poi, una volta arrivata, Luigi le ha chiesto: “Mi vuoi sposare?” e lei ha ovviamente risposto di sì.

I Me Contro te si sposano: le dichiarazioni a Verissimo

Di recente i Me Contro te sono stati ospiti di Silvia Toffanin al noto talk show Verissimo. In questa occasione, Luì e Sofì hanno avuto modo di parlare della loro vita da youtuber ma anche dei loro progetti futuri. Qui potete recuperare il video integrale dell’intervista.

Lui e Sofì sono amatissimi dai più piccoli. Le due webstar hanno conquistato milioni di iscritti sul loro canale grazie alla loro allegria e spontaneità. Ma ovviamente anche al loro rapporto, un amore praticamente simbiotico che dura da nove anni ed è nato nella loro terra, la bellissima Sicilia.

Silvia Toffanin ha chiesto alla coppia tutte le curiosità a cui il pubblico mainstream avrebbe potuto essere interessato.

Ecco come Luì ha risposto alla domanda della conduttrice su un possibile matrimonio dei Me contro te: “Speriamo presto, ma questa è una situazione un po’ particolare. Ma la proposta non è arrivata, ve lo assicuriamo. Ma magari un giorno. Chi lo sa, per adesso forse non è proprio il periodo

Proprio come c’era scritto sulla tenda dietro cui Luì si è nascosto, quel giorno è arrivato!