Dolcetto o scherzetto è il titolo di una delle canzoni contenute in Il Fantadisco dei Me contro te, il primo progetto discografico degli adorabili Luì e Sofì! La coppia di youtuber siciliani Me contro te, infatti, è in questi giorni nelle sale con il loro primo film, intitolato La vendetta del Signor S.

La pellicola, diretta da Gianluca Leuzzi, è per l’appunto accompagnato da una colonna sonora molto speciale disponibile in due versioni nei negozi e online. Una la prima, canta con Luì e Sofì, conterrà lo speciale Gratta e canta grazie al quale si potrà vincere la partecipazione ad un evento Karaoke che vedrà la presenza dei Me contro Te. La seconda, Canta e gioca con Luì e Sofì, con all’interno tre ambientazioni e i personaggi delle avventure di Luì e Sofì.

Qui sotto trovate l’audio e il testo di Dolcetto o scherzetto!

Ecco la nostra video intervista esclusiva dove i Me contro te ci raccontano chi è Il Signor S e come si sono conosciuti!

I Me Contro Te svelano chi è il Signor S e come si sono conosciuti!

Testo

benvenuti ad Halloween, Halloween, Halloween

benvenuti ad Halloween, Halloween, Halloween

questa è la sua festa la sua città

potete chiamarla sua spaventosità

signore e signori vi presento il primo mostro non ha pelle non ha squame non ha un osso

dicono sia colpa di un malvagio stregone

che gli ha fatto bere con l’inganno una pozione

et voilà eccomi qua

sono un mostro acquatico ciaf ciaf ciaf

puzza un po’ di pesce! Mangio baccalà, ho conchiglie nei capelli

e sono il re di tutti i mari

ma nessuno sa qual è il mio nome

e che vorrei vivere in montagna

sì ma scusa quello è il cugino Yeti!

benvenuti ad Halloween, Halloween, Halloween

benvenuti ad Halloween, Halloween, Halloween

questa è la sua festa la sua città

potete chiamarla sua spaventosità

benvenuti ad Halloween, Halloween, Halloween

benvenuti ad Halloween, Halloween, Halloween

dolcetto o scherzetto?

dolcetto o scherzetto?

siamo sempre ad Halloween Halloween, Halloween

ci sono mille storie che ti fanno spaventare

sì ma ce n’è una che ti viene già da urlare

signori e signori vi presento la regina

ha dei denti lunghi e casa senza una cucina

io lo so per certo che si sveglia a mezzanott

vive in un castello e so che poi di giorno dorme

et voilà, eccomi qua

sono una vampira gnam gnam gnam

guarda quanto è bianca!

non prendo mai il sole

non c’è una protezione per la mia carnagione

ma nessuno sa quanto mi manca

guardarmi nello specchio e farmi bella

si ma quella è la strega di Biancaneve

benvenuti ad Halloween, Halloween, Halloween

benvenuti ad Halloween, Halloween, Halloween

questa è la sua festa la sua città

potete chiamarla sua spaventosità

benvenuti ad Halloween, Halloween, Halloween

benvenuti ad Halloween, Halloween, Halloween

dolcetto o scherzetto?

dolcetto o scherzetto?

ahahahahahahah