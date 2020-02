La vendetta del Signor S è il titolo di una delle canzoni contenute in Il Fantadisco dei Me contro te, il primo progetto discografico degli adorabili Luì e Sofì! La coppia di youtuber siciliani Me contro te, infatti, è in questi giorni nelle sale con il loro primo film, intitolato La vendetta del Signor S.

La pellicola, diretta da Gianluca Leuzzi, è per l’appunto accompagnato da una colonna sonora molto speciale disponibile in due versioni nei negozi e online. Una la prima, canta con Luì e Sofì, conterrà lo speciale Gratta e canta grazie al quale si potrà vincere la partecipazione ad un evento Karaoke che vedrà la presenza dei Me contro Te. La seconda, Canta e gioca con Luì e Sofì, con all’interno tre ambientazioni e i personaggi delle avventure di Luì e Sofì.

Qui sotto trovate l’audio e il testo di La vendetta del Signor S!

Ecco la nostra video intervista esclusiva dove i Me contro te ci raccontano chi è Il Signor S e come si sono conosciuti!

I Me Contro Te svelano chi è il Signor S e come si sono conosciuti!

Testo

Signor S (S, S)

Signor S (S, S)

Signor S (S, S)

Signor S (S, S)

Ci trovi sempre Signor S, non so come fai

Mi dispiace anche stavolta non ci prenderai

Nel tuo laboratorio quanti esperimenti fai

Che cosa hai messo in quello slime?

Non lo so, ma qua così non si può

Continui a darci la caccia, uoh

Il mistero è che non lasci mai traccia di te, uoh uoh

Siam pronti per

Questa partita sarà una sfida

Corri più che puoi

E vinceremo noi

Questa partita non è finita

Siamo sempre noi che non molliamo mai, mai

Signor S (S, S)

Signor S (S, S)

Signor S (S, S)

Signor S (S, S)

Piovono dal cielo sempre le tue lettere

Ne ho così tante che non so più dove metterle

Hai un piano malvagio per clonare i nostri eroi

Ma i cloni non siamo noi

È così, ci sono Luì e Sofì in una nuova avventura, uoh

Sappi che non avremo paura, uoh uoh

Me contro Te

Questa partita sarà una sfida

Corri più che puoi e vinceremo noi

Questa partita non è finita

Siamo sempre noi che non molliamo mai, mai

La tua vendetta arriverà

Ma il Team Trote ci aiuterà

Signor S, missione fallita

Per te è finita

Questa partita sarà una sfida

Corri più che puoi

E vinceremo noi

Questa partita non è finita

Siamo sempre noi che non molliamo mai, mai

Corri più che puoi

E vinceremo noi

Siamo sempre noi che non molliamo mai, mai