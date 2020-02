Ye Ye Nì nì nì nì è il titolo di una delle canzoni contenute in Il Fantadisco dei Me contro te, il primo progetto discografico degli adorabili Luì e Sofì! La coppia di youtuber siciliani Me contro te, infatti, è in questi giorni nelle sale con il loro primo film, intitolato La vendetta del Signor S.

La pellicola, diretta da Gianluca Leuzzi, è per l’appunto accompagnato da una colonna sonora molto speciale disponibile in due versioni nei negozi e online. Una la prima, canta con Luì e Sofì, conterrà lo speciale Gratta e canta grazie al quale si potrà vincere la partecipazione ad un evento Karaoke che vedrà la presenza dei Me contro Te. La seconda, Canta e gioca con Luì e Sofì, con all’interno tre ambientazioni e i personaggi delle avventure di Luì e Sofì.

Qui sotto trovate l’audio e il testo di Ye Ye Nì nì nì nì!

Ecco la nostra video intervista esclusiva dove i Me contro te ci raccontano chi è Il Signor S e come si sono conosciuti!

I Me Contro Te svelano chi è il Signor S e come si sono conosciuti!

Testo

Sofì Luì

per noi ogni giorno è un giorno di festa

c’è una storia nuova tutta da scrivere

Con un’altra sfida fuori di testa

una nuova scommessa, cantiamo me contro te

va bene ci sto

ma spiegami un po’

che cosa ti gira in mente

non dico di no

io ti seguirò

basta che sia divertente

ci vuole una parola per incominciare

che ti fa star bene che ti fa volare

1,2,3,4

Ye Ye ye Nì ni ni nì

per fare un figurone basta dire così

ie ie Nì nì nì nì cantando a squarciagola con Luì e Sofì

ti riempie il cuore

come una magia

basta dirlo e ti mette allegria

e allora

ie Ye Nì nì nì nì

anche da sveglio sono pieno di sogni

e di avventure tutte da condividere

con te sto bene ovunque mi porti

se poi tutti i giorni cantiamo me contro te

se ti senti giù dai tirati su!

Ci vuole davvero poco

non pensarci più lo sai anche tu

la vita può esser un gioco!

ci vuole una parola per incominciare

che ti fa star bene ti fa volare

1,2,3,4

ie ie ye y Nì ni ni nì

per fare un figurone basta dire così

Ye Ye Nì nì nì ni cantando a squarciagola con Luì e Sofì (woooo)

ti riempie il cuore

di colore

proprio come una magia

basta dirlo e ti mette allegria

e allora

ie ie Nì nì nì nì x5

ie ie e y Nì ni ni nì

per fare un figurone basta dire così

ie ie Nì nì nì ni cantando a squarciagola con Luì e Sofì (woooo)

ti riempie il cuore

di colore

proprio come una magia (come una magia)

basta dirlo e ti mette allegria

e allora ie ie Nì nì nì nì

Chi sono i Me contro te? Ecco la loro biografia!

“Me contro Te” sono un duo siciliano formato da Luigi Calagna, in arte Luì (6 dicembre 1992) e Sofia Scalia, in arte Sofì (14 maggio 1997). I due sono una coppia, sia sullo schermo che nella vita reale, nati come youtuber nel 2014 con video challenge, esperimenti scientifici e scherzi divertenti, sono personaggi ormai noti anche all’interno del panorama musicale, televisivo e cinematografico. Col loro stile unico, colorato,allegro e il loro modo di essere spontaneo, semplice e genuino il loro pubblico di riferimento è costituito principalmente da bambini, soprattutto nella fascia d’età dai 3 ai 12 anni.

Nascono a Palermo ma vivono la loro infanzia a Partinico, Luigi era uno studente della facoltà di farmacia, Sofia frequentava il liceo scientifico quando per gioco decidono di caricare il loro primo video su YouTube, una sfida che inizialmente non porta loro molte visualizzazioni, passa il tempo però e nonostante le disfatte continuano a caricare video per divertimento e nel giro di pochi mesi dall’apertura del canale , il numero di visualizzazioni cresce in modo esponenziale fino a diventare oggi il canale di intrattenimento più visto d’Italia che vanta quasi 4 miliardi di visualizzazioni complessive, con una media di 150 milioni di visualizzazioni al mese e più di 4 milioni e mezzo di iscritti al canale, i Me contro Te sono presenti anche su altre piattaforme come Instagram (1.5 milioni di follower) e Tik Tok (1.7 milioni di Follower )

A luglio del 2018 Sofì e Luì vengono premiati dal MOIGE “per aver stimolato la creatività dei ragazzi, invitando con allegria a interessarsi ai fenomeni della fisica attraverso piccoli esperimenti che possono essere riprodotti in casa senza difficoltà, presentando tanti modi”, sempre quell’anno pubblicano il loro primo libro con Mondadori “il FANTALIBRO del Me contro Te- Divertiti con Luì e Sofì “ che vende oltre le 180.000 copie, l’anno successivo pubblicano altri due libri “il FANTALIBRO dei Me contro Te 2 -- Entra nel mondo di Luì e Sofì” e “Le Fantafiabe di Luì e Sofì” altri due bestseller entrambi con più di 150.000 copie vendute in un anno. Nel 2019 conducono un loro programma sul canale televisivo per bambini Disney Channel e nel 2020 il loro Film “ Me contro Te il Film- La vendetta del Signor S “ in coproduzione con Warner Bross e Colorado Film nato proprio da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia è vero un successo, un film campione d’incassi, con altre 8 milioni al botteghino in sole due settimane.