Il mondo è il titolo di una delle canzoni contenute in Il Fantadisco dei Me contro te, il primo progetto discografico degli adorabili Luì e Sofì! La coppia di youtuber siciliani Me contro te, infatti, è in questi giorni nelle sale con il loro primo film, intitolato La vendetta del Signor S.

La pellicola, diretta da Gianluca Leuzzi, è per l’appunto accompagnato da una colonna sonora molto speciale disponibile in due versioni nei negozi e online. Una la prima, canta con Luì e Sofì, conterrà lo speciale Gratta e canta grazie al quale si potrà vincere la partecipazione ad un evento Karaoke che vedrà la presenza dei Me contro Te. La seconda, Canta e gioca con Luì e Sofì, con all’interno tre ambientazioni e i personaggi delle avventure di Luì e Sofì.

Qui sotto trovate l’audio e il testo di Il mondo dei Me contro te!

Ecco la nostra video intervista esclusiva dove i Me contro te ci raccontano chi è Il Signor S e come si sono conosciuti!

I Me Contro Te svelano chi è il Signor S e come si sono conosciuti!

Watch this video on YouTube

Testo

tu lo sapevi che

per ognuno di noi

ci sono 7 sosia sulla terra

Ira è uguale a te ma dice arigato

e con le mani unite ti ringrazia

e poi c’è Miguel chiede ¿Cómo estás?’

lui è uguale ad Albert che dice bon voyage

sulla Tour Eiffell e giù fino a Dakar

Me contro te me più te

Adios Adieu Ciao Ciao bye bye

questo è il mondo è rotondo

e gira e gira e non si ferma mai

tutto il mondo girotondo ho copiato gingergeneration

aloha aloha he

aloha aloha he

tu lo sapevi che

per ognuno di noi

ci sono 7 sosia sulla terra

Zaira è come te

ma dice Salam Aleikum

ha un’amica ed è felice di incontrarla

e poi c’è Emilie

che dice I love you

è uguale a Mohana che fa una danza hawaiana

dalle Piramidi fino a Kuala Lumpur Me contro te me più te

Adios Adieu Ciao Ciao by bye

questo è il mondo è rotondo

e gira e gira e non si ferma mai

tutto il mondo girotondo

aloha aloha he

aloha aloha he

aloha

diversi per la lingua e il colore della pelle

ma visti dallo spazio siamo uguali come stelle

non c’è differenza, è solo apparenza me contro te me più te

Adios Adieu Ciao Ciao by bye

questo è il mondo è rotondo

e gira e gira e non si ferma mai

tutto il mondo girotondo

aloha aloha he

aloha aloha he