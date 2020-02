Selena Gomez: #FreeSelena è trend topic su Twitter. Ecco cosa succede

Un’assurda teoria sta facendo il giro del web e vede protagonista Selena Gomez. L’hashtag #FreeSelena è diventato un trend topic su twitter e in parte la motivazione è un po’ fuori dagli schemi.

Da un lato sta prendendo piede la teoria che Sel sia stata sostituita da una sosia che la impersona. Il popolo di internet non è nuovo a questo genere di cose ed è già successo con altri personaggi di Avril Lavigne. Accanto a questa supposizione un po’ fuori dal comune c’è ne è un’altra che però potrebbe essere più veritiera.

Molti fan credono che il gruppo di amiche di cui Selena si circonda sia in realtà tossico e cerchino di controllarla senza volere il suo bene.

Non è chiaro come questa teoria abbia preso campo, ma sui social si parla tanto di come la cantante di Rare sia controllata nelle sue decisioni dalle sue amiche (Ashley Cook, Raquelle Stevens, Connar Franklin e Caroline Franklin) e dalla sua casa discografica.

Nonostante ci sembri una teoria un po’ forzata è giusto riportare quello che sta tenendo in preoccupazione molti fan dell’ex stellina Disney. In particolare i Selenators accusano il gruppo di amiche di avere imposto molte decisioni alla cantante per ciò che riguarda sia la sua carriera che la vita personale. Un’altra cosa che ha infastidito i fan è il fatto che tutte le sue amiche seguono su Instagram Hailey Baldwin. Per quanto non ci sia nulla di male a molti è sembrata una forte mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Selena’s friends are toxic. first of all they basically control HER. They control HER social media use and her lifestyle/career. they choose which songs should be on HER album and which shouldn’t. they choose HER album cover for HER and more… #FREESELENA pic.twitter.com/oPaNZi7WCU

— MOODI (@dodgedthebulIet) February 12, 2020