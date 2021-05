I Me Contro te si sposano? Ecco cosa hanno risposto a Verissimo

Questo pomeriggio i Me Contro te sono stati ospiti di Silvia Toffanin al noto talk show Verissimo. In questa occasione, Luì e Sofì hanno avuto modo di parlare della loro vita da youtuber ma anche dei loro progetti futuri.

Lui e Sofì sono amatissimi dai più piccoli. Le due webstar hanno conquistato milioni di iscritti sul loro canale grazie alla loro allegria e spontaneità. Ma ovviamente anche al loro rapporto, un amore praticamente simbiotico!

Silvia Toffanin ha condotto un’intervista delicata e molto carina, nel corso della quale ha chiesto ai due tutte le curiosità al quale il pubblico mainstream avrebbe potuto essere interessato.

I Me Contro te si sposano? Ecco cosa hanno risposto a Silvia Toffanin





Ovviamente, visto che è da anni che stanno insieme, siamo davvero curiosi di sapere cosa ha in serbo il futuro per loro in termini di matrimonio.

Ecco come Lui ha risposto alla domanda della conduttrice:

Speriamo presto, ma questa è una situazione un po’ particolare. Ma la proposta non è arrivata, ve lo assicuriamo. Ma amagri un giorno. Chi lo sa, per adesso forse non è proprio il periodo giusto!

Qui sotto potete recuperare il video integrale dell’intervista.



Vi ricordiamo che questa estate, precisamente il 18 agosto, uscirà il nuovo film di Lui e Sofi. La pellicola si chiama Me contro te – Il Mistero della scuola incantata!

