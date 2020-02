Insieme è il titolo di una delle canzoni contenute in Il Fantadisco dei Me contro te, il primo progetto discografico degli adorabili Luì e Sofì! La coppia di youtuber siciliani Me contro te, infatti, è in questi giorni nelle sale con il loro primo film, intitolato La vendetta del Signor S.

La pellicola, diretta da Gianluca Leuzzi, è per l’appunto accompagnato da una colonna sonora molto speciale disponibile in due versioni nei negozi e online. Una la prima, canta con Luì e Sofì, conterrà lo speciale Gratta e canta grazie al quale si potrà vincere la partecipazione ad un evento Karaoke che vedrà la presenza dei Me contro Te. La seconda, Canta e gioca con Luì e Sofì, con all’interno tre ambientazioni e i personaggi delle avventure di Luì e Sofì.

Qui sotto trovate l’audio e il testo di Il mondo dei Me contro te!

Ecco la nostra video intervista esclusiva dove i Me contro te ci raccontano chi è Il Signor S e come si sono conosciuti!

I Me Contro Te svelano chi è il Signor S e come si sono conosciuti!

Watch this video on YouTube

Testo

Non ti serve un’auto veloce

Se vuoi superare i problemi

A volte basta soltanto avere accanto amici sinceri

A volte è dura lo so, oh oh

Ma so che insieme si può, oh oh

Perché se ti va possiamo fare a metà anche del poco che ho

E se avrai bisogno

Sai che correrò da te in un secondo

E potrei fare a piedi tutto il mondo

Ché in fondo non ci servono parole

Allora prendimi per mano

Chiudi tutto e andiamo via

Tanto in ogni posto se ci sei tu è come casa mia

Anche nella cattiva sorte sarò in buona compagnia

Allora prendimi per mano che da soli si va più veloce

Ma insieme si va più lontano, eh oh eh oh

Ma insieme si va più lontano, eh oh eh oh

Sai che non ti serve uno shuttle

Se vuoi trovare il tuo spazio

Affronta quel viaggio ascoltando i consigli di quel vecchio…