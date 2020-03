Sempre più celebrities stanno chiedendo ai loro fan di rimanere a casa durante l’emergenza Coronavirus e anche Hilary Duff ha voluto dire la sua. Con due bambini piccoli anche lei si trova in casa in quarantena come ormai da settimane è successo per tantissime persone. L’attrice di Younger ha voluto portare all’attenzione di tutti questo problema, visto che ci sono molte persone in Florida che continuano a comportarsi come se nulla fosse.

La cantante sta facendo del suo meglio per trascorrere il tempo a casa distraendosi e giocando con i suoi bambini.

Ecco le parole di Hilary Duff

Non sono riuscita a dormire perché sto sperimentando molta ansia quindi faccio di tutto per distrarmi. So che è un momento difficile per tutti, ma dobbiamo stare concentrati, prenderci cura l’uno degli altri, delle persone anziane e di noi stessi. Limitate i contatti e state a casa. Siamo in questi tutti insiemi e dobbiamo farlo tutto insieme. Mi rende davvero frustrata vedere gente che continua a stare sulla spiaggia tranquillamente. Prego che queste persone si rendano conto di quello che succede e agiscano di conseguenza

L’ex Lizzie McGuire ha anche consigliato a tutti di stare a casa e fare piuttosto un bel rewatch di Game Of Thrones piuttosto che andare in giro “ad ammazzare le persone” così ha definito lei coloro che ancora si divertono come se nulla fosse.

📸 @HilaryDuff on Instagram Story: Game of thrones again maybe, going to be stuck in the house that long? Maybe. To all you young millienial assholes that are going out and partying, GO HOME stop killing old people please. pic.twitter.com/RabnDeW2MS — Hilary Duff News (@HilaryNews) March 16, 2020

Hilary racconta di aver dovuto, ovviamente, posticipare la festa di compleanno di suo figlio Luca ma è qualcosa di necessario e lei e la sua famiglia hanno deciso di festeggiare insieme a casa per evitare il più possibile i contatti con altre persone. Una situazione che non è facile per nessuno ma che bisogna prendere con il giusto spirito. Lei per far divertire i suoi figli e trascorrere del tempo si diverte stampando foto e preparando album fotografici di famiglia: un buon modo per impiegare qualche ora facendo qualcosa di creativo.