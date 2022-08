Louis Tomlinson: Faith in the Future il nuovo album (cover, tracklist e data uscita)

Ottime notizie per i fan di Louis Tomlinson! L’artista britannico sta per tornare con un nuovo progetto discografico.

Il titolo dell’album è Faith in The Future, vedrà la luce il prossimo 11 novembre e già da ora è possibile pre-ordinarlo.

Ecco con quali parole Louis ha annunciato via social l’arrivo del disco, composto da 14 tracce:

Sono così entusiasta che il mio nuovo album Faith in the Future sarà disponibile l’11 novembre. Dopo aver convissuto con questo disco per molto tempo non vedo l’ora che lo ascoltiate. Grazie perché mi permettete di fare la musica che desidero fare.

La cover del nuovo album di Louis Tomlinson

Tracklist del nuovo progetto di Louis

The Greatest Written all over your face Bigger than me Lucky again Face the music Chicago Common people Out of my sistem Angels fly Saturdays Silver tongues She is beauty we are world class All this time That’s the way love goes

Le precedenti canzoni di Louis Tomlinson

Prima di arrivare al suo secondo album, l’ex membro dei One Direction ha già realizzato nella sua giovane carriera tanti successi e riconoscimenti tra cui un EMA Awards.

Tra i primi singoli da solista, oltre al brano di debutto Just Hold On, Louis Tomlinson ha pubblicato due canzoni che hanno fatto breccia nei nostri cuori.

Si tratta di Two Of Us, dedicata alla madre scomparsa Johannah Deakin, e Kill My Mind che si è subito posizionata in cima alle classifiche italiane.

Louis Tomlinson ha pubblicato il suo album di esordio Walls agli inizi del 2020, contenente, oltre a Kill My Mind, We Made It e Let It Break Your Heart.

Il secondo pezzo è un omaggio al suo speciale rapporto con i fan e mescola il sound indie con quello pop-elettronico più contemporaneo.

La title track Walls è stata scritta da Louis insieme a Noel Gallagher degli Oasis: una vera leggenda della musica!

Senza dimenticare che con i One Direction, Louis Tomlinson ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto mondo e ha ottenuto 7 Brit Awards, 7 American Music Awards e 3 MTV Video Music Awards.

