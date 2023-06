Lana Del Rey in concerto in Italia a La Prima Estate 2023: info e biglietti

La voce inconfondibile di Lana Del Rey arriverà a La Prima Estate per la sua unica data italiana. La cantante salirà sul palco di Lido di Camaiore (Lucca) domenica 2 luglio, cinque anni dopo il suo ultimo concerto nel nostro paese.

Lana Del Rey – concerto in Italia:

Ecco l’evento speciale che il festival annuncia a sorpresa per la sua seconda edizione, dopo aver già portato in Versilia esclusive d’eccezione quali Jamiroquai, Bon Iver, Metro Boomin, Alt-J e Chet Faker. La Prima Estate prosegue dunque eccezionalmente fino a luglio e lo fa con uno dei diamanti della scena musicale contemporanea.

“Amo l’Europa e dopo aver suonato a Glastonbury ho deciso di suonare qualche altro spettacolo in vari paesi prima del mio show ad Hyde Park Londra del 9 luglio. Oggi annuncio uno spettacolo in Toscana che si terrà al Parco Bussoladomani di Lido Di Camaiore domenica prossima, il 2 luglio. Altre date saranno rivelate molto presto. Non vedo l’ora di vedervi tutti.” ha dichiarato Lana Del Rey.

Prevendita:

Biglietti in vendita online su TicketOne.it e tramite Call Center 892.101 dalle ore 16:00 di lunedì 26 giugno 2023.

Chi è Lana Del Ray:

Undici anni dopo aver conquistato il pubblico con “Born to die”, l’album di Blue Jeans e Summertime Sadness, la cantautrice americana torna sul palco con “Did you know that there’s a tunnel under ocean Blvs”, il suo nono disco uscito a marzo. Disarmante e sincero, con il suo nuovo album Lana celebra la bellezza della vita, e ha debuttato in Italia nella top10 dei dischi più venduti. Sempre a sorpresa lo scorso maggio ha pubblicato un nuovo singolo “Say Yes To Heaven”, non incluso nel precedente album, e che è diventato virale su TikTok.

Qualche numero in più: nella sua carriera ha venduto più di 16 milioni di album, e ha collezionato negli anni molti riconoscimenti tra cui sei candidature ai Grammy Awards, una al Golden Globe per “Young and Beautiful”, e due MTV Music Awards.

Il Festival:

La Prima Estate è qualcosa più di un classico festival rock, è una vacanza musicale all’inizio dell’estate. Per due weekend di fine giugno, ogni sera a partire dalle 18:30, 4 concerti di artisti e band di livello internazionale della scena indie, classic rock e dance da vivere e godere senza stress dentro a un grandissimo parco verde a 50 metri dal mare.

Ogni giorno daremo la possibilità di vivere esperienze uniche. Fare sport (bici, sup, surf..), yoga sulla spiaggia, cooking show sul mare, trekking in collina… Se invece non si ha voglia di fare niente si sta tutto il giorno in spiaggia in attesa dei concerti.