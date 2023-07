Giffoni Film Festival 2023 presenta Noi anni luce, il nuovo teen drama con Rocco Fasano

Direttamente da Giffoni Film Festival 2023 ecco Noi anni luce, il nuovo film di Tiziano Russo con protagonisti Carolina Sala, Rocco Fasano e Laila Al Habash. Il film tutto italiano approderà nelle sale il 27 luglio ma è stato presentato in anteprima al Giffoni 2023. Abbiamo partecipato alla conferenza stampa del film ed abbiamo avuto l’occasione di intervistare gli attori per voi.

Giffoni – Noi anni luce: no al pietismo! Le tematiche delicate del film sono state affrontate con toni leggeri ma non superficiali.

La pellicola è stata sceneggiata da Isabella Aguilar e Serena Tateo, proprio parlando di sceneggiatura il regista del film, Tiziano Russo ci ha raccontato che: “l’approccio di Noi anni luce si basa sull’assenza di pietismo. Questo era il linguaggio giusto da seguire e raccontare. Se avessimo strutturato la storia inserendo una massiccia dose di vittimismo lo spettatore non si sarebbe mai riuscito ad immedesimare nei protagonisti. Si sarebbe posto in una posizione di indifferenza e di distanza. L’empatia si sarebbe distrutta. Io volevo semplificare tutto questo. Volevo raccontare la storia con molta leggerezza ma anche con molta verità. In questo modo, in maniera autentica, sono riuscito a far si che il personaggio potesse rispecchiare lo spettatore e viceversa.

Le riprese di Noi anni luce hanno lasciato splendidi ricordi al cast. Carolina e Rocco ci hanno raccontato che il clima sul set è sempre stato meraviglioso, perfetto per poter lavorare al meglio.

“Quest’esperienza mi ha lasciato il divertimento e la bellezza di lavorare con un team così capace e professionale. Ci siamo divertiti molto e ci siamo trovati davvero bene a lavorare insieme e credo che questa sia una cosa fondamentale per far riuscire un bel prodotto. Scendendo più nello specifico, sono davvero felice di aver avuto l’opportunità di raccontare una storia del genere senza indulgere eccessivamente nel pietismo. Abbiamo evitato questa deriva alleggerendo i toni ma al tempo stesso senza inciampare nella superficialità. Abbiamo cercato nel nostro modo di tramettere un messaggio importante” – queste le parole di Carolina Sala che nel film veste i panni della protagonista Elsa, affetta da leucemia.

Rocco Fasano ha concordato con la sua collega di set ed ha anche aggiunto: “il clima che si è creato sul set è sicuramente una delle prime cose che mi sono portato a casa. Il clima era di serenità, maturità professionale, di dialogo e comunicazione. Nessuno impediva la creatività dell’altro. Lavorare così è una situazione ideale.”

Rocco in merito al contenuto di Noi anni luce ha dichiarato che ciò che più lo ha colpito dei personaggi “è la fame di vita che tutti alla fine del viaggio del film, chi in un modo e chi in un altro, applicano l’uno nei confronti dell’altro. È proprio questa fame di vita ad unirli, ad avvicinarli.”

Per Laila Al Habash quella di Noi anni luce è la sua prima esperienza su un set cinematografico. L’artista ci ha raccontato che “l’atmosfera sul set era davvero serena grazie a Tiziano ed alla produzione. Io personalmente ho imparato tanto dal punto di vista professionale ed umano. Io arrivo dall’ambiente musicale, simile ma anche diverso rispetto a quello cinematografico. Mi ha molto affascinato interpretare un ruolo. Nella musica solitamente sono più portata a interpretare le mie emozioni. Qui mi sono messa in gioco. Il film da tanta speranza e messaggi che meritano di essere diffusi.”

Tutto quello che dovete sapere di Noi anni luce

La sinossi del film

Noi anni luce, infatti, racconta la storia di Elsa, una ragazza di 17 anni che, all’improvviso, scopre di essere affetta da leucemia. La sua unica possibilità di salvarsi è un trapianto di midollo, ma il solo a poterglielo donare è suo padre che non ha mai conosciuto. Inizia così il racconto di formazione di Elsa, che intraprende questo viaggio on the road alla ricerca dell’uomo che può salvarle la vita. Ad accompagnarla c’è Edo, un ragazzo conosciuto in ospedale affetto dalla stessa malattia di Elsa. Non sembra esserci nulla che accomuni Elsa ed Edo tranne il fatto di avere la stessa malattia, dalla quale lui però è ormai quasi guarito. O almeno questo è ciò che le ha detto…

Il cast

La protagonista è interpretata da Carolina Sala mentre Rocco Fasano (Skam Italia e Non mi uccidere) veste in panni di Edo. Nel ruolo dei genitori di Elsa troviamo Caterina Guzzanti e Fabio Troiano. Ad interpretare Mila, invece, la giovane che i due protagonisti incontreranno durante il loro viaggio, è la celebre cantante Laila Al Habash, arrivata al successo con il singolo indie-pop di culto Come quella volta.

A loro si aggiungono anche la giovane Adalgisa Manfrida (serie Netflix Luna nera), nei panni dell’infermiera Carla, e Daniele Parisi (Skam Italia, 2022; Orecchie, Alessandro Aronadio, 2016), che interpreta il medico.

Quando uscirà al cinema?

Il film è stato presentato in anteprima al Giffoni Film Festival il 23 luglio, in esclusiva per i 6500 juror di #Giffoni53, e uscirà al cinema il 27 luglio. Non perdetevelo!

Non perdetevi le nostre interviste esclusive.

Potrebbe interessarti anche: