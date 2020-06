La storia dei Fire Saga: tutti gli ospiti del film di Netflix sull’Eurovision!

Qualche giorno fa è arrivato su Netflix un nuovo, esilarante film originale. Stiamo parlando di Eurovision Song Contest -- La storia dei Fire Saga, film ispirato al celeberrimo concorso musicale che quest’anno, causa Covid-19, è purtroppo saltato.

Va detto che ci voleva proprio un po’ di spensieratezza, in questo periodo. Il mancato appuntamento con l’Eurovision Song Contest ci ha messo parecchia tristezza addosso! Per fortuna che per alleggerire il peso sono arrivati Will Ferrell, e Rachel McAdams, che nel film interpretano il duo che rappresenterà l’Islanda a Eurovision.

La pellicola, che vi stra consigliamo di vedere, è una vera gioia per gli occhi e le orecchie di tutti gli appassionati del contest. Eurovision Song Contest come saprete è molto di più che un semplice evento e rappresenta infatti una vera e propria cultura.

Ecco il motivo per cui La Storia dei Fire Saga manderà letteralmente in brodo di giuggiole tutti i più incalliti ESC stans!

Tutti gli ospiti speciali di Eurovision Song Contest -- La Storia dei Fire Saga

A rendere così tanto speciale la pellicola è la presenza di alcuni personaggi che hanno fatto la storia di Eurovision.

Al film hanno partecipato Conchita Wurst, Loreen, Jamala, John Lundvik, Anna Odobescu, Bilal Hassan, Jessy Matador, Alexander Rybak, Netta, Elina Nechayeva e Salvador Sobral. Tutti loro, negli anni passati, hanno partecipato all’ESC e molti di loro hanno anche vinto la manifestazione!

I film include inoltre la partecipazione speciale di Graham Norton e di William Lee Adams, due dei commentatori più celebri della storia di Eurovision.

La ciliegina sulla torta è poi la partecipazione di Demi Lovato! In La Storia dei Fire Saga Demi interpreta il ruolo di Katiana Lindsdottir, l’artista islandese che rischia di mettere a repentaglio la partecipazione dei Fire Saga a Esc!

Qui sotto potete rivedere il trailer ufficiale del film!