Senhit: la video intervista alla rappresentante di San Marino a ESC!

La redazione di Ginger Generation incontra Senhit, la rappresentante di San Marino a Europe Shine a Light. Distanti fisicamente ma non con lo spirito, ovviamente! L’artista bolognese di origini eritree ci ha raccontato via Skype tutte le emozioni legate alla partecipazione a questo importante evento. Un evento che quest’anno più che mai assume un valore ancora più rilevante!

Senhit si presenterà all’evento con lo scatenato pezzo Freaky, che ha già guadagnato su Youtube oltre 2 milioni di visualizzazioni.

Venerdì 15 maggio la cantante italo eritrea sarà ospite speciale di “Eurovision 2020: una serata in musica”, la risposta sammarinese alla cancellazione di ESC 2020, con gli storici conduttori Lia Fiorio e Gigi Restivo. Il programma andrà in onda dalle ore 20.00 su San Marino RTV e riproporrà i video di tutti gli artisti che avrebbero partecipato all’edizione di quest’anno, mantenendo la gara. Fatta eccezione per Senhit, madrina della serata, tutti gli altri concorrenti possono essere votati qui fino a domani sera.

Oltre ad averci parlato della sua canzone, Freaky, Senhit ci ha anche spiegato quali sono attualmente i rapporti fra San Marino e l”Italia. Come di certo saprete se seguite l’Eurovision, ogni anno la competizione scatena questa sorta di divertente scontro fra i due paesi.

Chi è Senhit: ecco la sua biografia!

Nata a Bologna l’1 ottobre 1979 da genitori di origine eritrea e cresciuta all’ombra della Torre degli Asinelli, Senhit comincia la carriera artistica nei musical internazionali, che le permettono di calcare grandi palchi e viaggiare molto, portando con sé la curiosità e l’amore per la vita, propri dell’Africa. Nel 2006 rientra in Italia ed inizia la carriera musicale da solista.

Alle spalle, l’artista ha tantissimi spettacoli e musical. Fra gli altri, ha preso parte a show del calibro de Il re Leone, Hair e Fame ma ha anche lavorato con Massimo Ranieri in Il grande Campione.