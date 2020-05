Francesca Michielin il 13 maggio alla “Wiwi Jam at Home 2020″!

Francesca Michielin partecipò all’ Eurovision Song Contest nel 2016, dove si fece portabandiera dell’Italia con il brano “No degree of separation“.





LIVE - Francesca Michielin - No Degree Of Separation (Italy) at the Grand Final

Together again ❤️

‘Cause #ESC is forever (: see ya https://t.co/T2pPjQo9Wh — Francesca Michielin (@francescacheeks) May 9, 2020

Francesca Michielin avrà nuovamente l’occasione di mettere in mostra il suo talento dinanzi alla platea di fans, attraverso lo schermo di computer e smartphone, partecipando all’annuale “”.



Ogni anno questo evento si tiene nella città che ospita l’ Eurovision Song Contest, coinvolgendo molti cantanti che si sono esibiti sia nella nuova edizione che in quelle passate, dando vita ad una serata di musica durante la quale i fan possono assistere a dei live dei loro brani preferiti.



Data la sospensione dell’edizione 2020 dell’Eurovision, a causa del Covid-19, quella di quest’anno sarà un’edizione particolare.



Il “Wiwi Jam at Home“ è quindi fissato per domani mercoledì 13 maggio, perciò sintonizzatevi sul canale web dedicato.



Non potranno assistere ad eventi dal vivo, sarà un’ottima alternativa per goderci un’emozionante performance di Francesca Michielin.