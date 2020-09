Possiamo ufficialmente dire che Max Ehrich non sta prendendo bene la rottura con Demi Lovato. Dopo una serie di rant su Instagram contro la sua ex, l’attore adesso sta rivolgendo la sua rabbia contro Scooter Braun. Max, infatti, ha pubblicato (e poi cancellato) una serie di stories nelle quali accusava il manager della sua ex di diffamarlo.

Se vi siete persi le puntate precedenti, ecco cosa è successo che ha portato alla rottura!

In una prima storia Max Ehrich ha scritto: “Scotter Braun smettila di far uscire sui giornali storie false e diffamatorie su di me. Lascia che io mi concentri sul mio film. Ci sono famiglie che dipendono dal mio lavoro, MIO DIO. Non sei stanco?”.

Poi ha pubblicato l’immagine del presunto articolo falso di E!News che secondo lui Scooter avrebbe fatto pubblicare, seguito da uno screenshoot del video di Shake it off di Taylor Swift e Bad Blood, sempre di Taylor Swift. Se non avete colto il riferimento, leggete qui della faida infinita tra la cantante ed il manager di Demi Lovato. Per il momento Scooter Braun non ha risposto alla accuse di Max e pensiamo che non lo farà mai.

La reazione di Demi Lovato:

Demi Lovato non ha reagito direttamente alle accuse di Max Ehrich, ma sui giornali americani sono arrivate molte voci che raccontano il suo stato emotivo: “Demi a questo punto non ha nessun contatto con Max” ha detto una fonte a E! News. “Lei è profondamente imbarazzata dal modo in si sta comportando e del fatto che sta mettendo la loro relazione sui social. Non vuole più averci nulla a che fare“.

I ben informati continuano: “Demi è ha chiuso definitivamente e non lo vuole più vedere a questo punto. Non riesce a credere di essere caduta in questa trappola e per questo si sente malissimo“.