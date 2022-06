Joker: Folie à Deux Lady Gaga in trattative per il film

Come vi abbiamo svelato pochissimi giorni fa Joker: Folie à Deux sarà il titolo del sequel di Todd Philips, il quale ha inaugurato la sua rilettura del personaggio DC nel 2019. Interpretato da Joaquin Phoenix, Joker potrebbe però non essere solo in questo nuovo film. Come del resto suggerisce anche il trailer.

Durante le ultime ore THR ha fatto il nome di Lady Gaga, che pare essere in trattative per interpretare la controparte femminile del film.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

Che ruolo interpreterà Lady Gaga in Joker 2?

È ancora davvero troppo presto per dirlo. Sul web si rincorrono le teorie, dal momento che i fan stanno già ipotizzando che la controparte femminile del Joker in questo sequel non sia altri che Harley Quinn.

Un ragionamento plausibile, ma non certo. Per saperlo con certezza dovremo senza dubbio aspettare qualche tempo. Quello che è sicuro è che, se davvero Gaga verrà coinvolta nel progetto, ci darà prova della sua volontà di mettersi alla prova in ruoli sempre diversi tra loro.

Dopo il suo esordio con A Star Is Born nel 2018, l’abbiamo rivista lo scorso anno con House of Gucci. Di quest’ultimo film, che è stato stroncato dalla critica internazionale praticamente all’unanimità, pare essersi salvata proprio la performance dell’attrice e cantante la quale ha dato corpo alla controversa Patrizia Reggiani. Un personaggio che, per certi versi, rappresenta già una controparte perfetta di Joker.

Di che cosa parlerà Joker: Folie à Deux?

Sebbene la sceneggiatura del film sia stata ultimata non sappiamo ancora quale sarò la trama della storia. Tuttavia pare che l’intenzione di Todd Philips sia quella di sviluppare la storia sotto forma di musical, da qui anche la volontà di ingaggiare Lady Gaga.

Il titolo del film fa riferimento a una patologia psichiatrica (nota anche come disturbo psicotico condiviso) in cui i sintomi vengono trasmessi da un individuo all’altro, anche se molto spesso si tratta di convinzioni deliranti e paranoiche.