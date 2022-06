Joker: Folie à Deux, svelato il titolo del sequel con Joaquin Phoenix

Vi avevamo già parlato del fatto che un sequel di Joker non fosse più un mistero. Ma oggi finalmente abbiamo qualcosa di molto concreto. Il regista Todd Philips ha infatti condiviso sui social una foto della sceneggiatura ultimata del film che vedrà Joaquin Phoenix tornare nei panni del celebre villain.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Todd Phillips (@toddphillips)

Il titolo del film è Joker: Folie à Deux e, come molti hanno già fatto notare, fa riferimento a una patologia psichiatrica (chiamata anche disturbo psicotico condiviso) in cui i sintomi vengono trasmessi da un individuo all’altro, anche se molto spesso si tratta di convinzioni delirati e paranoiche.

Un dettaglio che ha già mandato in estasi i fan che hanno iniziato a domandarsi chi sarà il personaggio con cui Joker condividerà la sua follia. Ovviamente il pensiero è andato subito verso Harley Quinn anche se potrebbe trattarsi di un’ipotesi falsa, vista la volontà di Philips di distaccarsi dalle atmosfere del fumetto.

A oggi non abbiamo ancora alcun dettaglio riguardo la trama dal momento che la produzione del film è ancora lontana e questo tipo di dettaglio trapela solo in una seconda fase. Sarà comunque interessante scoprire che cosa faranno Joaquin Phoenix, che tra l’altro si era aggiudicato l’Oscar per Joker, e Todd Philips con questo secondo film.

Ormai più di due anni fa il regista si era sbilanciato dicendo che gli sarebbe piaciuto molto che il sequel di Joker parlasse della scarsità di empatia nel mondo contemporaneo. Ma non abbiamo riscontro reale di questa dichiarazione.

Ancora nessuna news per quanto riguarda il cast che sarà svelato in un secondo momento.

A differenza di quello che era accaduto con il primo film le aspettative del pubblico per questo secondo capitolo sono altissime. Non ci resta quindi che aspettare per scoprire di più.