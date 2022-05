Hold My Hand: il video ufficiale della canzone di Lady Gaga

Come annunciato è stato finalmente lanciato il videoclip ufficiale di Hold My Hand, la nuova canzone di Lady Gaga che farà da colonna sonora a Top Gun: Maverick attesissimo film che riporta Tom Cruise a volare dopo il successo del 1986 ormai cult.

Pensata come “sorella minore” del classico Take My Breath Away dei Berlin che nel 1987 si aggiudicò anche il Premio Oscar alla Miglior Canzone, la canzone mostra Lady Gaga in una una pista di atterraggio di un’aeroporto suggerendo già le atmosfere del film. Ma non solo, per la gioia dei fan, nel videoclip si possono già vedere delle sequenze in anteprima.

LEGGI ANCHE: Lady Gaga: audio, testo e traduzione di Hold My Hand

Ecco il videoclip di Hold My Hand di Lady Gaga

La trama di Top Gun: Maverick

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

A lungo atteso dai fan, Top Gun: Maverick farà conoscere al pubblico anche una nuova generazione di aviatori dando così la possibilità di espandere il franchise. Non ci resta che aspettare per scoprire di più. Nel frattempo non ci resta che ascoltare il nuovo pezzo di Lady Gaga