Lady Gaga: video, testo e traduzione di Perfect Celebrity

Perfect Celebrity è una canzone di Lady Gaga dell’album Mayhem, in uscita venerdì 7 marzo 2025.

Perfect Celebrity è un brano crudo e diretto in cui l’artista descrive come ci si sente nel vivere in diversi travestimenti contemporaneamente, mentre esamina la lotta emotiva tra se stessa, Stefani, e il suo personaggio pubblico, Lady Gaga. La canzone, inoltre, ridicolizza il concetto stesso di fama.

Testo Perfect Celebrity

Oh, ooh, ah

Uh

I’m made of plastic like a human doll

You push and pull me, I don’t hurt at all

I talk in circles, ‘cause my brain, it aches

You say, “I love you”, I disintegrate

I’ve become a notorious being

Find my clone, she’s asleep on the ceiling

Now, can’t get me down

You love to hate me

I’m the perfect celebrity

So rip off my face in this photograph (Perfect celebrity)

You make me money, I’ll make you laugh (Perfect celebrity)

Show me your pretty, I’ll show you minе

You love to hate me

I’m thе perfect celebrity

Uh

I look so hungry, but I look so good

Tap on my vein, suck on my diamond blood

Choke on the fame and hope it gets you high

Sit in the front row, watch the princess die

I’ve become a notorious being

Find my clone, she’s asleep on the ceiling

Now, can’t get me down

You love to hate me

I’m the perfect celebrity

So rip off my face in this photograph (Perfect celebrity)

You make me money, I’ll make you laugh (Perfect celebrity)

Show me your pretty, I’ll show you mine

You love to hate me

I’m the perfect celebrity

Na-na, na-na, na (Perfect celebrity)

Na-na, na-na, na (Perfect celebrity)

Ah-ah, na-na, na-na, na (Perfect celebrity)

Na-na, na-na, na

Catch me as I rebound (Let all the stuff)

Save me, I’m underground (I can’t be found)

Hollywood’s a ghost town

You love to hate me

I’m the perfect celebrity

So rip off my face in this photograph (Perfect celebrity)

You make me money, I’ll make you laugh (Perfect celebrity)

Show me your pretty, I’ll show you mine

You love to hate me, you love to hate me

(Na-na, na-na, na, perfect celebrity)

You hate me (Na-na, na-na, na, perfect celebrity)

Show me your pretty, I’ll show you mine

You love to hate me

I’m the, ah, perfect celebrity

Ah-ah

(I’ve become a notorious being)

Traduzione

Oh, ooh, ah

Uh

Sono fatta di plastica come una bambola umana

Mi spingi e mi tiri, non mi faccio male per niente

Parlo in tondo, perché il mio cervello, mi fa male

Dici, “Ti amo”, mi disintegro

Sono diventata un essere famigerato

Trova il mio clone, dorme sul soffitto

Ora, non riesci a buttarmi giù

Ti piace odiarmi

Sono la celebrità perfetta

Quindi strappami la faccia in questa fotografia (Celebrità perfetta)

Mi fai guadagnare soldi, ti farò ridere (Celebrità perfetta)

Mostrami la tua bellezza, ti mostrerò la mia

Ti piace odiarmi

Sono la celebrità perfetta

Uh

Sembro così affamata, ma ho un aspetto così bello

Tocca la mia vena, succhia il mio sangue di diamante

Soffoca la fama e spera che ti faccia sballare

Siediti in prima fila, guarda la principessa morire

Sono diventata un essere famigerato

Trova il mio clone, dorme sul soffitto

Ora, non riesco a buttarmi giù

Ti piace odiarmi

Sono la celebrità perfetta

Quindi strappami la faccia in questa fotografia (Celebrità perfetta)

Mi fai guadagnare soldi, ti farò ridere (Celebrità perfetta)

Mostrami la tua bellezza, ti mostrerò la mia

Ti piace odiarmi

Sono la celebrità perfetta

Na-na, na-na, na (Celebrità perfetta)

Na-na, na-na, na (Celebrità perfetta)

Ah-ah, na-na, na-na, na (Celebrità perfetta)

Na-na, na-na, na

Prendimi mentre rimbalzo (Lascia che tutta la roba)

Salvami, sono sottoterra (Non posso essere trovato)

Hollywood è una città fantasma

Ti piace odiarmi

Sono la celebrità perfetta

Quindi strappami la faccia in questa fotografia (Celebrità perfetta)

Mi fai guadagnare soldi, ti farò ridere (Celebrità perfetta)

Mostrami la tua bellezza, ti mostrerò la mia

Ti piace odiarmi, ti piace odiarmi

(Na-na, na-na, na, celebrità perfetta)

Mi odi (Na-na, na-na, na, celebrità perfetta)

Mostrami la tua bellezza, ti mostrerò la mia

Ti piace odiarmi

Sono la, ah, celebrità perfetta

Ah-ah

(Sono diventata un essere famoso)

Cosa ne pensate di Perfect Celebrity di Lady Gaga?