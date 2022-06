Glass Onion: A Knives Out Mystery: quello che sappiamo sul film

Rian Johnson tornerà dietro la macchina da presa per dirigere Glass Onion: A Knives Out Mystery. Il film che arriva a seguito del successo di Cena con delitto – Knives Out vanterà ancora una volta un cast a dir poco stellare.

A differenza del primo capitolo però il film uscirà in streaming su Netflix.

Knives Out 2 a proposito del titolo del film

Il titolo del film è stato rivelato recentemente proprio dal regista con un tweet sul suo profilo.

“Il prossimo caso di Benoit Blanc sarà il sequel di Knives Out e si intitolerà Glass Onion”, queste le parole del regista.

Benoit Blanc’s next case, the follow up to Knives Out, is called GLASS ONION. pic.twitter.com/6Zo0g1VX11 — Rian Johnson (@rianjohnson) June 13, 2022

Che cosa sappiamo di Glass Onion: A Knives Out Mystery?

Non sappiamo ancora molto di questo sequel. Per ora, come abbiamo accennato, è ufficiale che Rian Johnson tornerà a dirigere ma parteciperà anche in veste di produttore insieme a Ram Bergman.

Come è già accaduto per il primo capitolo, anche in Knives Out 2 vedremo tante star.

Il film non uscirà nelle sale ma sarà disponibile in streaming su Netflix, anche se ancora non è stata definita una data d’uscita ufficiale. Non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.

Il cast di Glass Onion: A Knives Out Mystery

Il cast del film vanta la presenza di Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Madelyn Cline, insieme a Kate Hudson e Dave Bautista.

Ovviamente Daniel Craig tornerà a vestire i panni del detective Benoît Blanc, ma ancora non sappiamo che ruolo avranno gli altri membri del cast.

Di che cosa parlerà il sequel di Knives Out?

In Knives Out 2 vedremo il detective Benoît Blanc andare in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti.