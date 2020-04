Jojo ha rilasciato il suo nuovo album Good To Know che arriva a 4 anni di distanza dal suo Mad Love, rilasciato nel 2016. Dall’album, che contiene 11 tracce sono stati esclusi i singoli promozionali Joanna e Sabotage.

Questo è solo il primo dei lavori della cantante che ha annunciato di voler rilasciare un secondo EP entro la fine di quest’anno. Fateci sapere qual è la vostra canzone preferita di questo nuovo album e cosa vi aspettate dal futuro per la cantante.

Tutti i testi e le traduzioni del nuovo album Good To Know di Jojo

Di seguito trovate tutti i testi e le traduzioni del nuovo album di Jojo. Vi basterà cliccare sul nome della canzone che volete e avrete tutto a portata di mano.

1. Bad Habits (Intro) – presente solo nella versione fisica del cd

2. So Bad

3. Pedialyte

4. Gold

5. Man

6. Small Things

7. Lonely Hearts

8. Think About You

9. Comeback

10. Don’t Talk Me Down

11. Proud (Outro) – presente solo nella versione fisica del cd

Il Good To Know Tour arriva in Italia

La cantante sarà anche in tour in questo 2020, un tour che toccherà anche l’Italia con un’unica tappa a Milano il prossimo 17 settembre alla Santeria Toscana. I biglietti e i pacchetti VIP sono già in vendita sui circuiti TicketOne e Ticketmaster: trovate tutte le info QUI.

Il tour americano è già stato posticipato mentre resta tutto invariato per quello europeo, che risulta attualmente ancora confermato, nonostante l’attuale emergenza Coronavirus. Sicuramente ci saranno aggiornamenti con il passare dei mesi e quando la situazione si sarà stabilizzata.