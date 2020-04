Jojo ha rilasciato il suo nuovo album Good To Know che arriva a 4 anni di distanza dal suo Mad Love, rilasciato nel 2016. Dall’album, che contiene 11 tracce sono stati esclusi i singoli promozionali Joanna e Sabotage.

Questo è solo il primo dei lavori della cantante che ha annunciato di voler rilasciare un secondo EP entro la fine di quest’anno.

Scopri qui sotto audio, testo e traduzione di Gold di Jojo:

Audio di Gold di Jojo

Testo

Traduzione

[Post-Chorus] Ooh-ooh, oohMmmYeah [Verse 1] You’re bringin’ it out of me, from my head to my toesI call that anatomy, just the way that shit goesYou movin’ inside of me, speakin’ so heavenlyI call it divinity, we already know [Pre-Chorus] The way that you love me, love me, love me aloneYou got that lovin’, like your lovin’ is goldThe way that you love me is lovely, love me aloneYou got that lovin’, like your lovin’ is gold [Chorus] OhYou got that lovin’, yeah, your lovin’ is goldYou knowYou got that lovin’, yeah, your lovin’ is gold [Post-Chorus] OhOoh-hoo, oh [Verse 2] You’re bringin’ it out of me, my body and soulSpirituality takin’ me places thought I’d never goYou teachin’ me everythin’ (Teachin’ me everythin’)You’re tellin’ me, “No”You’re makin’ me better from wherever, whatever I was before [Pre-Chorus] The way that you love me, love me, love me aloneYou got that lovin’, like your lovin’ is goldThe way that you love me is lovely, love me aloneYou got that lovin’, like your lovin’ is gold [Chorus] Oh (Ooh)You got that lovin’, yeah, your lovin’ is goldYou know (Ooh)You got that lovin’, yeah, your lovin’ is gold [Post-Chorus] Mm-mm-mm-mmm, mmmMm-mmm, mm-mmmDum-dum-dum-mmm

Ooh-ooh, ooh

Mmm

Yeah

lo stai portando fuori da me, dalla mia testa ai miei piedi

la chiamo anatomia, il modo in cui quella cosa va

tu che ti muovi dentro di me, parlando in modo paradisiaco

lo chiamo divino, lo sai già

il modo in cui mi ami, ami, ami

hai quell’amore, come se il tuo amore fosse oro

il modo in cui mi ami è amorevole, mi ami da solo

hai quell’amore, come se il tuo amore fosse oro

oh, tu hai quell’amore, il tuo amore è

lo sai

oh, tu hai quell’amore, il tuo amore è oro

Oh

Ooh-hoo, oh

lo porti fuori da me, corpo e anima

spiritualmente mi porti in posti in cui non sarei mai andata

mi stai insegnando tutto

tu mi dici no

mi rendi migliore di sempre, di dove fossi prima

il modo in cui mi ami è amorevole, mi ami da solo

hai quell’amore, come se il tuo amore fosse oro

il modo in cui mi ami è amorevole, mi ami da solo

hai quell’amore, come se il tuo amore fosse oro

Mm-mm-mm-mmm, mmm

Mm-mmm, mm-mmm

Dum-dum-dum-mmm