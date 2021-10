Jojo torna in concerto in Italia: info, prezzi e biglietti

Jojo, la cantante e attrice statunitense, arriva in Italia per un nuovo appuntamento il 23 maggio 2022 in Santeria Toscana 31 a Milano.

Joanna Levesque, questo il suo nome di battesimo, è oramai diventata una veterana dell’industria musicale grazie ai suoi 17 anni di carriera alle spalle. La cantante ha pubblicato da poco il suo nuovo EP Trying Not To Think About It.

Al centro del suo nuovo progetto musicale temi come l’onestà, la vulnerabilità e la trasparenza riguardo ai problemi legati alla salute mentale, per affrontare nello specifico l’ansia, la depressione o l’immaturità sentimentale. Subito dopo l’uscita del nuovo EP è partito un tour di sei performance live nelle città americane più importanti come New York City, Los Angeles e Boston.

Noi di Gingergeneration.it avevamo intervistato qualche anno fa la cantante proprio in occasione del suo Mad World Tour che si svolse a Milano (QUI per leggere l’intervista).

ACQUISTA L’EP

Info sui biglietti

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 27 ottobre fino alle ore 22.00 di giovedì 28 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 29 ottobre alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Per la data milanese è disponibile anche un VIP Pack che comprende:

Un biglietto

Ingresso anticipato alla venue

Possibilità di partecipare ad un intimo storytelling presentato da JoJo: Unisciti a JoJo non solo per una performance senza pari, ma anche per una conversazione sul suo processo di songwriting Sessione di domande e risposte con l’artista E molto di più

Un’esclusiva maglia a maniche lunghe appositamente ideata solo per i possessori del pacchetto VIP

Diario e penna personalizzati “Trying not to think of it”

Un esclusivo articolo del merchandise per gli acquirenti del pacchetto VIP

Un laminato ufficiale

Tutto questo al prezzo di 152,35€. Non si conoscono invece ancora i prezzi dei biglietti tradizionali che saranno svelati durante il presale. Vi terremo aggiornati con le news.

E voi parteciperete al nuovo tour di Jojo?